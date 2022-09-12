黃珊珊批不進疫苗「害命」　陳時中：過分了自己檢討吧

▲陳時中今天上午赴萬華參香並享用美食。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文10日爆料，當時有來自政界、工商業界等大老勸他 「買不到的，不要浪費力氣」；無黨籍台北市長參選人黃珊珊今12日表示，政府謀財就好，不過不進疫苗，這就是害命，「如果一個政府只是謀財就算了，但害到人命這是不可原諒」，引發民進黨台北市長參選人陳時中反批，「這就過分了，他自己檢討吧！」

顏博文日前接受媒體專訪時，首度解密採購疫苗的過程，當時有人以「世紀大騙局」形容慈濟採購疫苗的宣示，更接到許多來自政界、工商業界等大老電話，勸他「買不到的，不要浪費力氣」，原來是許多工商業大老都想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

黃珊珊今天上午接受廣播節目專訪時也稱，當時北市和民間企業一樣都曾編預算買疫苗，還找2家廠商詢價，才能算出28億這金額，但重點在於入關政府同意的那一塊，「你們高端要賺錢，沒關係，謀財就好，不過不進疫苗，這就是害命，如果一個政府只是謀財就算了，但害到人命這是不可原諒」。

對此，陳時中上午到萬華廣照宮參香後受訪時表示，「這就過分了，他自己檢討吧！」

此外，陳時中競選團隊政策小組召集人管碧玲透過臉書指出，黃珊珊是台北市是防疫期總體經濟發展的受益者，她從辱罵到詛咒，令人遺憾，台灣防疫表現容或沒有100分，但至少創造了2個重大的成果：第一，台灣在國際舞台進入歷史上最被支持的新境界，防疫表現為台灣創造了退出聯合國以來，最高的國際地位；第二，台灣近兩年的總體經濟沒有衰退，維持成長。

管碧玲強調，選戰開打以來，陳時中每一次在記者會上，都會包容黃珊珊、蔣萬安、柯文哲一時沒有做好的部分，但是這3人從來不曾如此對待陳時中，只因為選舉鬥爭，不斷貶低防疫成果，用以訛傳訛的謠言，攻擊指控台灣的防疫政策，辱罵陳時中，「食髓知味、變本加厲，到昨天，黃珊珊可以辱罵、詛咒到這種地步，連黃珊珊都可以從辱罵到詛咒，實在令人感到萬分遺憾」。

管碧玲稱，同樣的事情罵兩年了，台北市長的選舉還要籠罩在這些對台北的願景，毫無建設性意義的課題，她的感想只有這幾個字：墮落、不長進，對台北沒有真愛。