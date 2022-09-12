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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

慈濟疫苗被阻風波延燒　陳時中：選戰只剩謾罵實在令人遺憾

▲▼陳時中萬華廣照宮參香。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露去年採買疫苗過程，指政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引來各界質疑聲浪不斷，時任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中12日再度強調，他絕對不可能去擋疫苗，並感嘆「若首都選戰只剩謾罵，實在令人遺憾。」

陳時中說，自新冠肺炎全球大流行，國人同胞不分彼此、齊心對抗疫情。從設置口罩國家隊，到布建醫療資源，甚而以「Taiwan can help」的理念，提供許多國家物資及醫療援助。彼此分享疫情資訊，開啟善的循環，大幅提升台灣國際地位。當然，國內仍有許多產業與個體經濟遭受疫情衝擊，中央政府透過紓困振興方案幫助大家一起面對難關。指揮中心所有工作人員也努力穩定疫情，把衝擊降到最低，大家奮而不懈的投入，讓整體經濟狀況維持穩定。台北市亦是經濟成長的受益者，疫情期間的台北，無論是地方稅收、營業稅或營利事業銷售額皆呈現正成長。

陳時中指出，或許防疫政策未能做到盡善盡美；事實上，關於防疫整備與規劃，有許多比其他國家來得辛苦之處。除了與時間賽跑、與病毒對抗，還要面對境外勢力及掮客的施壓，「我要強調當時我身為防疫指揮官，必須對防疫負責，疫苗愈早進來，對國人愈好，我絕對不可能去擋疫苗。」

陳時中說，兩年來，許多政治人物為了自身目的煽動對立，對防疫真相加以混淆、扭曲，這樣的戲碼不停重複上演。更遺憾的是，就連關乎台北市未來的首都選舉，也仍籠罩在這股烏煙瘴氣之中，而前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊今以模糊事實的話語，轉移焦點以掩蓋台北八年來的停滯不前，讓所有人停留在負面對立與錯誤資訊裡，阻礙市民迎來更好的台北。

陳時中強調參選以來，別人做得好的部分他從不吝於肯定，希望對手們亦能保持光明磊落，「我們的敵人是新冠病毒、是市政停滯、是境外威脅，從來就不是同為台灣人的彼此。」

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