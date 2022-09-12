另類空戰！張善政「善GO方程式」首集推出　逾60年鐵道珍藏曝光

▲張善政「善GO方程式」首集推出。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓國民黨桃園市長候選人張善政、突破以往科技公司高層、行政院長的形象，競選團隊決定要「打破善哥問到底」，策劃一系列的「善GO方程式」影片，第一集：鐵道迷篇於今日起推出，希望把最真實的張善政、最樸實的「善哥」呈現給桃園市民，力挺會做事、具有專業力的張善政入主桃園市政府，為市民服務。

▲第一集鐵道篇，由張善政競辦發言人曾俊豪(左)主持。（圖／張善政競辦提供）

第一集的鐵道篇，由發言人之一的曾俊豪主持，他首先提問，為何張善政會愛上鐵道，開啟跟鐵道的緣分？張善政回應，自己的祖父在鐵路局工作，以前總會帶著他出差，自此便愛上跟火車相關的種種，也養成蒐藏火車周邊物品的興趣。

▲蒐藏逾100本的火車時刻表。（圖／張善政競辦提供）

張善政一邊說，一邊拿出從6歲就開始蒐集的「台灣鐵路旅客列車時刻表」，並解釋，只要火車時刻表更新，鐵路局就會推出一個新版本，「我就會立刻到火車站窗口買一本，現在家裡面大概有超過100本。」

除了火車時刻表，張善政小時候也和很多小男孩一樣，對模型車感興趣，只不過，因為家中經濟條件有限，在父母親買了第一部火車模型後，他便開啟「手作之路」，自己用廢棄的牙膏盒，動手做火車模型。

講到這裡，張善政眼睛瞬間亮了起來，拿起桌子前的三部藍白車身火車頭，一一介紹其型號以及外型差異之處。他表示，因為要了解火車的外型構造，還特別帶相機去捕捉火車的外觀，回家自己依照相片切割、上色，目前製作的車種包括R20型、R100型柴電機車、莒光號、復興號與光華號等。

張善政表示，除了當天帶到現場的7部火車頭之外，家中大概還有30到40部，這些小時候的回憶，一直保存到現在。至於用牙膏盒做火車模型，最難的地方在哪裡？張善政坦言。對小時候的他來說，構圖、畫線很難，但做多了就掌握到訣竅，「唯一無法克服的就是輪子，怎麼做都做不好，所以你會看到，火車幾乎都沒有輪子。」

為了考驗張善政是不是真正的「骨灰級鐵道迷」，團隊也準備隨堂考，像是桃園的車站分別是哪幾個？台鐵最美區間車是哪一個型號？這些題目，張善政都輕鬆解答，甚至加碼說出冷知識—北台灣最能展現列車性能的路段，其實也在桃園，讓在場所有人驚呼連連。

當天錄製現場，張善政也特別帶了真正的火車模型，他表示，這是出社會後，有經濟能力了，才去買模型圓夢，為了讓這些火車在軌道上奔跑，他還自己在家組裝鐵道，透過EXCEL試算表計算火車路線，像是轉彎與岔路等等，「其實擘劃城市發展也是這樣，如何把腦海中的藍圖實現，這是我很想為桃園做的事。」

曾俊豪指出，張善政候選人過往在企業的經歷、進入政府服務的過程，都是外界對他最直接的印象，但其實，真正的張善政不止如此，像是小時候手作的牙膏盒鐵道模型、火車時刻表等等，能夠全部保留到現在，就代表他很樸實、很重情感，「呈現這些鄉親比較不容易的看到的特點，也是團隊推出影片的初衷，未來還會有其他單元，讓大家認識真正的張善政。」