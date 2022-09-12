扮演無黨籍「母雞」角色　鄭寶清退黨參選關心基層弱勢

▲扮演無黨籍「母雞」角色，鄭寶清關心基層弱勢。（圖／鄭寶清競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，因民進黨前立委鄭寶清退黨參選，形成「四腳督」選局；而以無黨籍參選市長鄭寶清，連日來與無黨籍市議員候選人袁慧心、陳品杰，一同出席地方活動，意圖扮演無黨籍市議員候選人的「母雞」角色，相互拉抬聲量和支持度，贏得勝選。

鄭寶清11日晚間與桃園區市議員候選人袁慧心、陳品杰，共同前往「桃園市綠之園繪本多元發展協會」了解基層弱勢潛在問題及現行社福機構團體所遭遇的困難，並舉辦座談會指出，弱勢團體單位經費困窘，解方就是把市政預算重新全面盤點，然後針對每個單位、團體做好需求、需要等有效運用控管。

經費問題則應該是未來擔任市長的責任，把民生，經濟跟社福問題一步一腳印，釐清問題才能如實解決問題，未來如有機會擔任市長，必會好好規劃，用管理學的專業，經營產業的模式來落實弱勢團體的需求。

鄭寶清進一步表示，我們政府如果可以把煙花式的行銷經費有效運用，有特色的辦，公帑用在需要上，建設用在基礎上，有效好好把預算控管，相信只要認真把市政做好，同時市政單位裡排除酬庸陋習，讓專業專責去分工合作，才能把市政工作做好，全民監督才能讓市政建設有效活化。

市議員候選人袁慧心也表示，她長年關注地區的弱勢公益關懷團體，對於桃園升格後，預算變多了但是在基層落實關懷這個族群，政府單位還是沒有完全到位，希望未來的市長能夠重視弱勢族群這區塊，無論工作待遇，適用期的時間，還有權益責任都能努力改善。市議員候選人陳品杰也針對「代課老師的工作權益及足月薪資結構」提出應修訂檢討辦法，同時規範未來師資留優汰除，才能做到符合實質選材選用。