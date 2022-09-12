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「超強運5星座」中秋過後旺到爆！　桃花、升官加薪擋不住

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）
▲中秋節後，有5個星座的好運降臨，財運佳。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／林懿捷報導

幸福的中秋連假結束，大家又要回到工作崗位上了，運勢命理網站《靈匣網》分享，在中秋節過後，包括雙子座、處女座、天秤座、射手座、雙魚座在內的五個星座，運勢會變得特別好，簡直就是鴻運當頭，令人稱羨。

【雙子座】
中秋過後，雙子的朋友，事業運變得很好，因為做對事情，而獲得主管的青睞，並且在主管的扶持下，達成升職的目標。在財運方面，因為有升官的機會，正財運也會跟著上漲，不過偏財運普通，建議不要嘗試投資，或借錢給別人，容易破財。

在感情方面，單身的雙子很可能繼續保持單身狀態，而有另一半的雙子，會感受幸福，和戀人及戀人家長的關係將有所緩和，愛情上如魚得水。健康方面基本沒什麼問題，面色紅潤有光澤。

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【處女座】
中秋節結束，處女座有可能遇到職場上的貴人，並在貴人的幫助下，解決掉很多棘手的問題，並受到主管的重用，獲得晉升契機。財運方面，會存下一筆不小的錢，正財運不錯，但開銷有點大，要記得控制一下花費。

感情方面，單身的處女座有機會遇見理想型，而有伴的處女與戀人的關係將得獲得平緩，矛盾和爭吵減少，變得更幸福。而健康方面，過往的一些擾人的病痛會迎刃而解，心情也將明朗起來。

【天秤座】
天秤座的朋友，若是工作不開心，可在中秋節過後嘗試換個工作，有機會遇上好的機會，不僅穩定，發展還很好，甚至好到超出預期。財運方面，正財運佳，上升的幅度高，偏財運也不錯，可以試試房地產投資，有望獲得不錯的利潤。

感情方面，單身的天秤，可能在年末遇到真愛，甚至有機會閃婚；有伴的天秤和戀人關係甜蜜，令人羨慕。健康方面，沒有需要擔心的，心理狀態也會更好，會感到史無前例的鬆弛感，心情好，運勢也自然跟著好起來。

【射手座】
中秋節過後，射手可能會獲得一個晉升的機會，一定要好好把握，讓自己更上一層樓。財運方面，正屬於上升期，偏財運也很好，可以嘗試一下投資股票，有賺錢的機會。

感情方面，單身的射手座在中秋過後，容易遇到理想型，但一定要積極參加相親，才有機會；而有伴的射手與戀人感情升溫，家庭幸福和樂。健康方面，若是想要減肥，可以身體力行，效果會很好。


【雙魚座】
雙魚座的朋友，在中秋節過後，會在職場上會遇到貴人，帶來升官加薪的好運。財運方面，不僅雙魚自己，家人的正財運也都不錯，整個家庭都十分富足。

感情方面，部份雙魚有機會結束單身狀態，而有伴的雙魚與戀人相處融洽，多些包容和理解，感情之路才會走得更順。健康方面，中秋後生活變得輕鬆，壓力減少許多，因此健康狀態自然而然變得更好。

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