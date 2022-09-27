12星座性格弱點曝光！天蠍太深沉「讓人難親近」

▲每個人身上都有大大小小的缺點而不自知。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

俗話說「一樣米養百樣人」，每個人身上或多或少存在些缺點，可能導致工作不順、情路坎坷，成為阻礙我們邁向成功道路的絆腳石。而你真的了解自己嗎？塔羅牌老師艾菲爾就公開「12星座的弱點」，並教你如何發揮自身長處，一個個擊破。

1.牡羊座：最明顯弱點就是「衝動」

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為想做某些事而快速做出決定、立即付出行動，這弱點讓你因為不夠瞻前顧後而壞事。但「這一點」同時也是許多人稱羨的處事態度，因為強大的行動力就是成功特質，很多人想快還快不起來。

2.金牛座：最明顯弱點就是「不夠浪漫」

看待事物習慣衡量它的成本、風險與效益，如果不合理就不想去嘗試，這樣的生活方式讓你少了些精神上的感動，但也幫助你在現實世界裡能夠有舒服、不容易出錯的生活。

3.雙子座：最明顯弱點就是「想法多變」

與穩定金牛相比，你的想法改變的速度可說是跑車比腳踏車，會讓旁人感到無所適從，有時就連自己也會很困惑。但很多事情一體兩面，多變的同時也代表你有著靈活腦袋，在工作上「創意」成為你的最大武器。

4.巨蟹座：最明顯弱點就是「固執」

你有許多重視的事情，像是家庭、工作、興趣，不希望因為自己的浮躁而破壞一切，所以你偏向固執，為了讓一切事物運作如常，也能帶給他人安全感，更是對自己的期待，成為人生的馬拉松跑者。

▲獅子座的霸道讓周圍的人壓力很大。（示意圖／本報資料照）

5.獅子座：最明顯弱點就是「霸道」

當身邊的人做得不夠好，你會強悍地「教導」，對他人與自己抱有極高的期望，讓旁人承受不少壓力。期待自己和別人都有所成長、越來越好並沒有錯，但並非所有人對「好」的定義都和你相同。

6.處女座：最明顯弱點就是「偏執」

小從做家事、大到與外界互動，都有自己喜好且難以改變的「標準」，雖然有時候會被抱怨太龜毛，但成功者多數有偏執的性格，也因為偏執，才使你在人生道路上長途旅行，能不受流言蜚語所干擾。

7.天秤座：弱點不明顯

本來就習慣讓自己優雅從容地面對不同挑戰，但並非每件事都能兩全，偶爾會面臨魚與熊掌無法兼得的煎熬，這時你就會顯得焦慮。若能克服困難，你處理生活事務的能力也會更上一層樓。

8.天蠍座：最明顯弱點就是「深沉」

外表雖然開朗與人和善，卻有比海還深的內心世界，這讓身邊人覺得有點難親近，甚至不敢靠近。事實上你並無惡意，只是想得比較多，個性上比較極端，這也為你帶來特殊魅力，讓異性難以阻擋。

▲射手座的粗心大意，有時讓人受不了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

9.射手座：最明顯弱點就是「粗心」

平時太過不拘小節，在處理大小事上容易因疏忽而犯錯，但這讓你更有人味，只不過身邊人有時會抱怨受不了。所幸你開朗友善的性格馬上能化解他人不滿，有些迷糊顯得更好親近。

10.摩羯座：最明顯弱點就是「壓抑」

總是選擇默默扛起責任，不把麻煩外溢到其他人身上，對於所深愛的家人更是明顯，雖然比較少表達情感，但你知道內心是深深關愛著家人們。也因為你的責任感，受到周遭人的強烈信任。

11.水瓶座：最明顯弱點就是「過於理性」

對每一件事都能用抽象化的邏輯思考，甚至是最難捉摸的愛情，也讓人覺得你太過冷漠無情。事實上，你並非沒有感情，只是不知道如何表現感性一面，了解你的人會知道與你相處同時能得到理性的思辨，也能享有情感上的溫柔。



12.雙魚座：最明顯弱點就是「感情太豐沛」

即使自己也身處困難中，你還是會選擇幫忙別人；總使自己再怎麼疲憊，你就是無法忍受看到別人的愁容。這樣的善良也讓你獲得大家的友誼，某一天當你遇到挫敗，會發現朋友們如潮水般湧至，就為了回報你真摯的情誼。

►「舒酸定抗敏牙膏」一條只要76元！8入必買一組起來囤



►抗菌防蟎「超大罐洗衣精」下殺！4入只要399$



►一鍵秒消毒～「充電款酒精槍」抗疫必敗！超長續航力夠省力



►喝了會飽！無糖無熱量「超夯氣泡水」不喝LOW掉了