離家只差4步路！女家門前突然被車撞飛　離奇遭金屬柵欄刺穿身亡

▲女子在家附近被車撞到金屬柵欄上。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布朗克斯發生一起致命車禍，59歲女子寶麗娜(Paulina Nrecaj)前往家附近的披薩店時，突然遭一輛灰色休旅車撞上，整個人被推向人行道附近金屬柵欄上，身體慘被刺穿身亡。

這起不幸事故發生在9日下午6時30分，71歲丈夫弗萊恩(Frane Nrecaj)當時在人在樓上公寓，聽聞樓下發生車禍，趕到現場時目睹妻子身受重傷，「她昏倒了，嘴巴、鼻子都流了很多血」，然而將人送醫急救仍被宣告身亡。

住在對面的32歲男子阿洛比(Sall Alobye)表示，當時他目睹寶麗娜人被刺在柵欄上，立即上前給予幫助，過程中不斷安慰對方一定會沒事，「這太可怕了，我覺得自己在騙她，她最後沒有撐下來，讓我感到心碎」。

32歲女兒黛安娜(Diana Nrecaj)後來向媒體表示，「她是一個善良、可愛的人，不應該這樣被撞死，當時她離家只有4步路而已」。初步調查，肇事司機是為了避免撞到停在附近車輛，才會不小心失速衝向寶麗娜，目前也在醫院治療中。

