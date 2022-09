離家只差4步路！女家門前突然被車撞飛　離奇遭金屬柵欄刺穿身亡

▲女子在家附近被車撞到金屬柵欄上。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約布朗克斯發生一起致命車禍,59歲女子寶麗娜(Paulina Nrecaj)前往家附近的披薩店時,突然遭一輛灰色休旅車撞上,整個人被推向人行道附近金屬柵欄上,身體慘被刺穿身亡。

這起不幸事故發生在9日下午6時30分,71歲丈夫弗萊恩(Frane Nrecaj)當時在人在樓上公寓,聽聞樓下發生車禍,趕到現場時目睹妻子身受重傷,「她昏倒了,嘴巴、鼻子都流了很多血」,然而將人送醫急救仍被宣告身亡。

住在對面的32歲男子阿洛比(Sall Alobye)表示,當時他目睹寶麗娜人被刺在柵欄上,立即上前給予幫助,過程中不斷安慰對方一定會沒事,「這太可怕了,我覺得自己在騙她,她最後沒有撐下來,讓我感到心碎」。

32歲女兒黛安娜(Diana Nrecaj)後來向媒體表示,「她是一個善良、可愛的人,不應該這樣被撞死,當時她離家只有4步路而已」。初步調查,肇事司機是為了避免撞到停在附近車輛,才會不小心失速衝向寶麗娜,目前也在醫院治療中。



