衝！「京都70年正宗鰻料理」超商就有　搶吃鰻肝串、蒲燒鰻茶碗蒸

▲超商搶吃正宗鰻魚料理。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

京都70年正宗鰻料理台灣超商就吃得到！看準日式鰻魚料理深受歡迎，就有超商宣布攜手日本近鐵集團旗下「鰻料理江戶川」，獨家推出6款鰻魚料理，不僅吃得到厚燒玉子鰻魚飯、蒲燒鰻茶碗蒸等，還有鰻魚烤飯糰、鰻肝串等，三餐一次滿足，即日起陸續開賣。

▲鰻魚牛蒡飯還鋪上道地日式牛蒡絲及金黃蛋絲。

全家找來「鰻料理江戶川」合作，一次推出6款罪惡正宗鰻魚美食，主食部分首推「厚燒玉子鰻魚飯」，是以道地高湯味厚蛋玉子燒，搭配日本白鰻及經典蒲燒風味刷醬，每一口都能吃到道地京都風味，再來是輕食「蒲燒鰻魚烤飯糰」，內餡夾入蒲燒鰻魚後進行雙面高溫烘烤，香氣大噴發，打造豐富口感，除外還有「鰻魚牛蒡飯」等，在門市就能吃到。

▲串燒類吃得到超稀有鰻肝串（左），還有蒲燒鰻串（右）。

▲鰻魚玉子燒選用蒲燒白鰻包覆在金黃蛋捲中，口感鮮甜好吃。

加碼於 「全+1商城」開賣日式「鰻肝串」、「蒲燒鰻串」，其中，鰻肝串每串是由數隻鰻魚內臟組成，因為需要豐富刀工經驗才能取得，因此數量稀少，有著「鰻魚料理的夢幻逸品」稱號，一定要嚐鮮，另外還有把蒲燒鰻包覆在金黃蛋捲中「鰻魚玉子燒」，以及隱藏版「蒲燒鰻茶碗蒸」，9月14日起才能在LINE群組「全+1社群電商」開放限量預購。

▲▼7-11找來台北君悅酒店推出4款聯名美食。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也首度找來台北君悅酒店聯手打造4款全新美食，首推「新極上飯糰－新加坡香辣蟹」，使用新加坡直送辣炒螃蟹風味醬拌入蝦仁、蟳味絲，再佐以金山辣椒醬調味，米飯則特意選用在地特級越光米搭配日本赤穗海鹽，每一口都能吃到鬆軟口感及滿滿餡料。

再來的「海南雞飯」，選用南洋香料加入高湯熬煮雞肉、獨門辣椒醬和薑蓉，米飯則以南洋香料加入雞高湯蒸熟，更獨家開發上層雞肉可拆開冷食、下層米飯可微波加熱的「雙層吃法」，不僅能維持雞肉軟嫩口感，同時也讓高湯秘製雞飯更具香氣。

還有「馬來西亞風味海鮮炒麵」、以及僅限大台北地區超過1600間門市販售的隱藏版「印度馬薩拉烤雞捲餅」等吃，即日起就能衝門市。

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