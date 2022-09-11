開工別憂鬱！4大超商「咖啡優惠」來了　美式、拿鐵買2送2

▲4大超商推出開工優惠。（圖／各業者提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

中秋連假快過完了別難過，好好收心準備迎接國慶連假！以下就整理4大超商推出的「開工咖啡優惠」，其中有美式、拿鐵買2送2，換算下來喝美式最低只要花23元，另外還有多款咖啡飲品組合價，趕快把握機會囤一波。

●7-11

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至9月13日前有「CITY系列指定飲品組合優惠價666元」，品項為CITY PRIMA精品拿鐵12杯/組、CITY CAFE特大杯美式20杯/組、CITY CAFE大杯拿鐵18杯/組、CITY CAFE脆酷摩卡14杯/組、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯/組以及CITY TEA現萃茶經典純奶茶或四季春純奶青任選20杯/組。

另外還有「探索新美式，咖啡體驗趣」優惠，CITY CAFE大杯美式或濃萃美式「同品項買10送8」，最多省400元。

●全家

全家全門市即日起至9月20日祭出「Let’s Café全品項第2杯7折」優惠，加碼使用全盈+PAY還能爽喝再睡5分鐘聯名飲品單杯打79折；另，私品茶全系列也同享「全品項第2杯7折」優惠。

▲全家Let’s Café全品項第2杯7折開喝；OK mart則有美式、拿鐵同品項買2送2。



●OK mart

OK mart全門市於9月12日祭出限時1天「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，加碼喝「西西里咖啡」、「西西里氣泡咖啡」、「鳳梨冰茶」及「鳳梨蘋果果粒茶」任選第2杯只要半價。

●萊爾富

萊爾富全門市即日起至9/20止推出「開工限定優惠」，「Hi Café大杯特濃拿鐵」以及「Hi Café大杯特濃美式」通通只要49元；同一時間Hi Café茶飲全品項也有「第2杯7折」優惠，價格不同則以「2杯85折」計。