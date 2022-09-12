比iPhone潮！他挖出20多年前透明神機　萬人認證：閃成七彩霓虹燈

記者黃翊婷／綜合報導

蘋果iPhone 14全系列16日正式開賣，眾多果粉搶首購，台灣電信業者預購開賣6分鐘內就全數售罄。一名網友日前在臉書PO文回憶，以前有一支手機也是堪比iPhone的潮流，「當年的跑馬燈小海豚，晚上講電話可是最炫的」；沒想到文章PO出後吸引超過1萬人前來按讚朝聖，還有不少七年級生感嘆，「時代的眼淚」、「改殼，改燈，改中輸，貪食蛇玩滿版，鈴聲自己編，90後的一定不知道我在說什麼」。

▲原PO分享舊手機照片，意外掀起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO出2張照片，並表示「當年的跑馬燈小海豚，晚上講電話可是最炫的」。而在附上的照片中，只見手機的外殼是透明的，裡面的零件都可以看得一清二楚。

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文章公開之後，意外吸引超過1萬人按讚，還勾起許多七年級生的回憶，大家紛紛留言表示，「沒錯，整支手機七彩霓虹燈閃亮亮」、「在溜冰場把妹你是全場最耀眼的」、「當時拿出小海豚就像現在拿iPhone一樣」、「我的第一支手機就是小海豚，記得當時要1萬多元」、「我高中時也有拿，然後天線掛了一大串吊飾」、「當時算高級手機」。

也有部分網友感嘆，當時這支手機雖然流行，但如今已經成為時代的眼淚了，「改殼，改燈，改中輸，貪食蛇玩滿版，鈴聲自己編，90後的一定不知道我在說什麼」、「現在說換手機殼，只是在幫手機換手機套，以前的換手機殼，就真的是在換殼」、「應該是22年前的時候，先改天線燈，再改透明殼、跑馬燈，很多人的改機路程（都是這樣）」。