老婆送近萬元皮夾只裝「3張」　全網人夫驚：簡直是鉅款！

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫在臉書PO文聲稱，老婆買了一個將近萬元的皮夾給他，但每天的零用錢還是只有300元，就算換成好一點的皮夾，也擺脫不了「自己的命」。文章公開之後，許多人夫紛紛留言表示認同，還有人說他一天有300元可以使用已經很好了，「簡直是鉅款」、「我同事一天才150元」、「我朋友一天200元」。

▲換了比較貴的皮夾，原PO一天的零用錢還是只有300元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，「老婆說買了一個近萬元的皮夾給我，可是擺脫不了我一天只有300元的命啊。」文章公開之後，網友們紛紛留言調侃，「你應該把萬元的皮夾換成300元的皮夾，這樣皮夾就可以有9700元的現金了」、「裁一些報紙放進去，看起來比較厚」、「下次跟老婆說（皮夾）買100元的就好，其他的（錢）就折現」、「錢包只有300元，我會恐慌」、「這個皮夾應該也不用近萬元，被虛報了，一些國外網站換季可以撿到便宜呢」。

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有趣的是，還有許多已經成為人夫的網友留言表示深有同感，「我同事一天才150元，三節加發500元，不過加油可以報帳」、「已經很好了，一天300元耶，簡直是鉅款」、「一個月還有9000元呢，贏過很多男人了」、「300元算多了，我有朋友一天200元，星期一領1000元要撐到星期五，我確定是新台幣」。

不過，也有部分人妻緩頰道，不是每位老婆都會這樣嚴格控管老公的開銷，「我覺得我對老公很好，信用卡加油、超商買東西用，身上給他5000元，沒了再來拿，我就想說老公辛苦賺錢，有必要對他那麼摳嗎？」