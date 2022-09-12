廖老大飲料店驚見「仙氣女店員」　千人停戰喊「真香」求地址朝聖

▲網友曬出廖老大飲料店現場，沒想到暗藏亮點，激起網友討論。（圖／爆廢公社）

記者柯沛辰／綜合報導

「賽車教父」廖老大投入手搖飲市場，卻因品質爭議，痛批加盟主，近日更隔空槓上「館長」陳之漢，在網路上掀起熱議。不過，在兩派正反論戰下，有網友在茶飲櫃台驚見「仙氣女店員」，讓許多人紛紛歪樓跪求地址，不僅意外吹散了網路上的煙硝味，還真的有人找出店址！

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，稱近日看到廖老大槓上館長，不禁好奇前往現場朝聖，「實際喝覺得.......店員很香」。照片中可見，有2名店員正在櫃台內作業，其中一名女店員雖然戴著口罩，卻藏不住一對電眼及纖長睫毛，散發滿滿仙氣。

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▲女店員雖然戴著口罩，仍藏不住超高顏值。（圖／爆廢公社）

許多網友看完後紛紛留言，「阿娘喂！」、「這哪間，這間肯定好喝」、「揪團朝聖」、「請問地址在哪」、「廖老大系列就只有這篇給過」、「店員好漂亮」、「店員比品牌香」，但也有人酸「店員很香，飲料喝不出味道」引發討論。

不久後，有在地人揭曉答案，照片中的分店是新開幕的「三重仁愛店」，位在新北市三重區仁愛街347號，「三重仁愛街～店員真的漂釀」、「前天試營運有去買，阿娘喂好喝，妹紙店員不錯！」

▲廖老大與館長隔空開戰，近日相互道歉和解。（圖／廖老大團隊、翻攝自館長臉書）

廖老大與館長隔空交火數日，9日見對方態度放軟，10日深夜也在直播中道歉，稱其實一切都只是誤會，雙方只是立場不同，彼此都有想要維護的事物，所以特別拍影片向館長道歉，「這真的很不好意思，我覺得我這樣很沒水準，一個直播主臭幹譙真的很沒禮貌。」

廖老大解釋，最初他只是回答粉絲自己對健身房的觀點，並沒有叫大家別去健身房，可能是中間被人斷章取義才導致誤會，但這次爭議也不見得是壞事，畢竟他跟館長2人都因此獲得不小聲量，飲料店的知名度也提升不少，或許會讓不少人好奇「真的這麼難喝嗎」，然後實際買來喝喝看。

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