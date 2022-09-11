廖老大藍寶堅尼也成目標！違停紅線駕駛身分曝　總部回應了

▲廖老大藍寶堅尼休旅車違停紅線被拍，總部曝駕駛身分。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）



記者游瓊華／台中報導

網紅廖老大跨足手搖飲店後風波不斷，近日與另一網紅館長興戰後道歉，後傳出加盟主不滿被點名難喝被停權後自砸店，現又有網友拍下廖老大的黃色藍寶堅尼休旅車紅線造停。對此，廖老大總部回應，從車牌判斷是廖老大的車沒錯，不清楚是誰開的，「因為廖老大出門巡店都是騎重機！」不過，記者比對網友提供的資訊跟店家臉書，昨日開車出門巡店的駕駛疑似是廖老大的兒子廖洋。

網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出照片，價值超過千萬元的黃色藍寶堅尼URUS車款，停在「廖老大阿娘喂」林口仁愛分店的門口，但地上畫著「紅線」，原PO還模仿廖老大的口頭禪，在貼文中寫道「阿娘喂（違）規停車」。

網友比對街景地圖，照片的地點位於新北市林口區仁愛路二段與東湖路交叉口，即是「阿娘喂！廖老大茶坊」林口仁愛店的位置。

▲廖老大藍寶堅尼休旅車違停紅線被拍，總部曝駕駛身分。（圖／翻攝廖老大阿娘喂」林口仁愛分店臉書）



實際上「阿娘喂！廖老大茶坊」林口仁愛店臉書查詢，就可看到店家貼上與廖老大兒子廖洋及廖洋女友的合照，時間點與網友在「爆廢公社公開版」貼文時間相符合。

不過廖老大團隊回應，廖老大巡店都是騎重機，加上公司車子太多，不清楚誰將休旅車開出門，但強調有違規行為就是不對，若有檢舉或是遭開罰，罰單會叫駕駛繳清。