不爽被cue難喝加盟主自砸店　同業看廖老大點名少了「2關鍵」

▲不爽被cue難喝！阿娘喂加盟主自砸店。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）



記者游瓊華／台中報導

廖老大今年以口頭禪「阿娘喂」跨足手搖飲界，一度號稱三個月內要開500家，不過推出後爭議連連，從加盟店位置不符消防安全到茶飲品質都掀討論。現又傳出桃園觀音店加盟主疑不滿被廖老大點名難喝，竟持球棒砸攤。所有狀況看在同業眼中忍不住搖頭，直言「連鎖體系最重要的就是標準化跟規格化，這些他們家都沒具備，直播公開檢討加盟主行為更是荒腔走板！」

手搖飲同業透露，具規模的加盟體系一年新開加盟店約莫20到30家左右，當中需明訂配比多少輔導人員，但聽聞廖老大僅有2人在輔導加盟店，確實不足。此外，總部都需設有研發單位，以便適時做產品調整，但廖老大的手搖飲所有配方都是銜接之前加盟經驗，用複製方式做產品，且加盟主的產品有問題，應該私下檢討，不應該公開抨擊。

▲廖老大飲料店旗艦店7月才盛大開幕，未料之後傳出一連串風波，同業點出關鍵在於2點。（圖／資料照片）



同業也提到，按照開店正常流程，民眾想要加盟連鎖手搖飲店，加盟主都必須提出營運金、人力規劃等計畫書說明，總部也要做市場調查，例如規定方圓一公里內都不能有相同的加盟店，以確保加盟主有穩定收入，並定期輔導加盟主、回訓、開大會等，加盟店才能走得長長久久。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出13秒的影片，影片中一名穿著黑色衣服的男子拿著球棒，朝著櫃檯的「廖老大」三字狠砸，下秒畫面出現飲料紙杯，廖老大的LOGO眼睛被塗黑，旁邊還寫著「我10句話9句都在騙人」，接著鏡頭拉遠，一名男子一腳猛力踩在廖老大的LOGO臉上。事後廖老大證明，該家店是日前遭點名的桃園觀音店，已遭總部終止授權。