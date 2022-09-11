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社會 社會焦點 保障人權

獨／不只自毀！廖老大加盟主「招牌貼符咒」　「廖」字被消失

記者許權毅／台中報導

廖老大飲料店近日傳出加盟主持棒自砸店，影片在網路上瘋傳，經官方證實是因觀音新生店結束合作才自毀。《東森新媒體ETtoday》獨家直擊，另間曾與廖老大起過糾紛的北屯瀋陽店，也在櫃台「廖老大」的「廖」字上貼著有特殊人臉圖樣的符咒，上頭能看出有許多類似經文、太極。相關業者說明，這類圖樣應無特定宗教意涵，應是創作者「想到什麼畫什麼」。廖老大則說該店已退還36萬加盟金，不會干涉店家要做什麼處置。

▲▼廖老大前加盟主在招牌上貼上符咒。（圖／記者許權毅拍攝）

▲廖老大前黃姓加盟主在招牌上貼上疑似符咒的圖片。（圖／記者許權毅拍攝，下同）

本站先前報導《獨／就是「這間」加盟主自毀砸店　廖老大看完13秒影片笑了》，廖老大飲料店與觀音新生店加盟主因品質互槓，加盟主近日打算結束營業，竟持球棒自毀店面，廖老大則在看過影片後僅是無奈笑笑沒有多說什麼。然而先前因櫃台擺騎樓，最後遭官方開鍘的北屯瀋陽店，現場招牌與櫃台仍未完全清空，反而在櫃台上多貼了一張「特殊紙張」。

▲▼廖老大前加盟主在招牌上貼上符咒。（圖／記者許權毅拍攝）

附近民眾透露，該紙張已經貼上一段時間，看上去五彩繽紛，但難以看出用意，不過該黃姓加盟主先前就是經營泰國佛牌事業，與廖老大也因冒用名義賣佛牌，引起廖老大開直播嗆聲警告要提告，甚至有網友整理黃姓加盟主疑似冒用廖老大圖樣資料上傳網路，雙方鬧得不可開交。

如今該店還沒開就因糾紛「胎死腹中」，店前設備卻沒完全清走，還多了一張「符咒」，相關東南亞宗教、藝品業者觀看後表示，這類圖樣其實並無特殊含義，也不是東南亞的宗教意涵，而是創作者本人根據自身想法的創作，可以看出上面融合不同宗教跟意象，文字也不是哪國文字，詳細意思要詢問創作者才可了解。

▲▼廖老大前加盟主在招牌上貼上符咒。（圖／記者許權毅拍攝）

廖老大官方表示，先前與該店黃姓加盟主溝通後，已將36萬加盟金退還，至於設備為他自行購買，官方不會干涉對方如何處理，而該圖片廖老大應不知道。記者實際致電給該店黃姓加盟主，直到截稿時間仍未取得其回應。

▲▼廖老大前加盟主在招牌上貼上符咒。（圖／記者許權毅拍攝）

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