蘆洲警自戕警政署推關懷制度　委外可自洽諮商免遭貼標籤

▲圖為警政署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

新北市蘆洲分局龍源派出所發生員警自戕意外，警政署長黃明昭表達內心的遺憾與不捨，通令要求各級警察機關落實關懷所屬，主動發掘問題，適時提供協助，年輕剛從警同仁，社會經驗與抗壓能力相對薄弱，更需要同儕的鼓勵與心理支持，才能幫助他們堅持下去；警政署未來會協助各警察機關，健全體制內外的心理諮商制度，以避免憾事再次發生。

警政署指出：為強化諮商輔導機制，已引進外部專業資源讓各警察機關均聘任心理師、醫師擔任心理輔導諮詢委員，目前總計全台警察機關共有共有222名。

同時並每月辦理「身心健康諮詢服務」，提供同仁心理諮商服務；另為避免尋求諮商同仁有被標籤化之疑慮，警政署自110年起推動「委外預約諮商服務」，讓有心理健康服務需求者，不須經機關轉介，各層警可自洽詢機關合作之心理師或諮商機構諮商，希望藉此提升同仁求助意願。

警政署為加強初期預防工作，通令要求各警察機關應定期舉辦身心健康、壓力調適及感情困擾等宣導講座，讓潛在有困擾的警員，能適時獲得協助改善。

警政署亦請各警察機關規劃關老師定期至所轄單位巡迴關懷，除加強宣導相關「身心健康諮詢服務」機制及「心理諮商即是心理保健」觀念外，並推廣「心情溫度計」及「憂鬱檢測」等APP，鼓勵同仁隨時自我檢測情緒及心理狀態，並主動尋求各項資源協助，期使同仁具備健康之身心狀況，維持工作及生活之平衡。

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