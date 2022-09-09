快訊／新北蘆洲警派出所內舉槍自戕　當場失去呼吸心跳

▲龍源派出所警員在派出所內舉槍自戕，詳情仍待調查。（圖／記者戴上容攝）

記者陳雕文／新北報導

中秋佳節前夕，新北市區各個派出所歡樂烤肉，沒想到蘆洲警分局龍源派出所一名警員9日晚間10點多在所內舉槍自盡，當場失去呼吸心跳，目前醫院仍在急救當中。

據了解，開槍自戕的是剛到派出所僅2年的許姓警員，疑因感情因素想不開，9日晚間值班時跑去廁所，朝太陽穴開了一槍，確切原因仍有待釐清。

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