「講30分鐘電話」蘆洲警舉槍自戕　疑感情因素輕生...與勤務無關

▲蘆洲分局長等長官到醫院安撫家屬情緒。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲警分局龍源派出所23歲許姓警員，昨天（9日）晚間，疑在感情及家庭打擊下在派出所廁所內舉槍自戕，家屬連夜北上探視在急診室內淚崩「救救他」，凌晨2時許，許員狀況回穩，轉往加護病房觀察，由於許員在值班前，曾在斷斷續續講30分鐘左右電話，且督察調查無業務過量，警方將進一步釐清確切事發經過。

許姓警員警專37期畢業，畢業後分發到位於新北市八里區的蘆洲分局龍源派出所任職，從警約2年時間。許員今年6月，與女友分手，原本個性外向開朗的他，瞬間變得很憂鬱，曾向派出所同事吐露，分手後很難過。

▲許姓員警在蘆洲分局龍源派出所開槍自戕。（圖／記者戴上容攝）

昨9日許員上班時與同事互動也很正常，未有異狀，他昨天與人講了30分鐘電話後，於晚間8時到10時的擔任值班勤務。

「我肚子痛，幫我值班一下」原本值班的許員，大約在晚間9時許向同事請求幫忙，然後走進廁所反鎖自戕，同事聽到槍響後破門入內，見他倒臥血泊，急忙將他送往醫院搶救。

許員母親與哥哥聽到消息，連夜從宜蘭北上趕赴醫院，在蘆洲分局長張國哲及長官陪同下等待，起初家屬情緒激動悲傷，淚泣「一定要救救他！」在今凌晨2時許，許員生命跡象回穩，轉往在加護病房持續觀察中。

新北市警局督察組初步了解，許員勤務分量正常並無過量，也並無幹部不給請假的狀況，後續也將進一步釐清事發經過。

▼許姓員警態度良好執勤認真，多次受到表揚。（圖／記者陳雕文翻攝）



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