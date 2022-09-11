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不只動態島！蘋果發表會沒提到　iPhone 14 Pro還有2功能升級

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

記者廖婕妤／綜合報導

iPhone 14 Pro發表後，全新「動態島」讓不少果粉相當驚艷，不過除了螢幕顯示方式改變、鏡頭升級48MP外，發表會中其實還有2個功能升級沒有被提到，一個是提供更精準的GPS，第二則是iPhone 14支援藍牙5.3規格。

第一個隱藏更新，是iPhone 14 Pro將提供更精準的GPS，根據蘋果官網資料，iPhone 14 Pro兩款機型，以及Apple Watch Ultra，都支援雙頻GPS，包括GPS、GLONASS、Galileo、QZSS與北斗定位系統，其中就有傳統的L1訊號與現代的L5訊號。

與傳統的L1訊號相比，L5有更高功率，因此穿透力更好，較不容易樹木及建築物遮蔽，L1和L5雙頻GPS結合，將可帶來更準確的定位能力。

另外，這次不只iPhone 14全系列，還有AirPods Pro 2都支援藍牙5.3規格，將可為裝置帶來更少延遲的連線體驗，同時還可用更低的功耗運行，在安全性及抗干擾能力上也有所提升。

不過，目前蘋果還沒開放對LE Audio的音頻規範，但預估之後蘋果可能會以軟體更新的方式，開啟支援LE Audio音頻規範，其中包含LC3音頻編解碼器，將可改進無線音頻品質。

 

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不只動態島！發表會沒提到　iPhone 14 Pro還有2功

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