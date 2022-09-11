　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／小孩練琴驚現詭異喘息聲！媽求診找答案　醫曝「琴弦藏魔鬼」

▲劇場,演奏,音樂會,古典樂,交響樂,小提琴,音樂。（圖／視覺中國）

▲小提琴的琴弦有抹松香，造成小朋友過敏。（圖／視覺中國）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名小朋友每次拉小提琴的時候，都會發生沈重的呼吸聲音，媽媽一開始以為孩子是拉琴太投入，直到後來越聽越不對勁，聲音越來「不對勁」，直到來到耳鼻喉科檢查時，這才發現原來兇手竟然是對小提琴「過敏」。

收治這名病患的陳津甫醫師說，一開始媽媽都以為孩子拉小提琴，伴隨的沈重呼吸聲，像是哮喘聲，又有抑揚頓挫，感覺就是太投入感情，所以也不以為意，直到呼吸聲音都快蓋過了小提琴聲，媽媽才覺得不對勁，這才趕緊把小孩帶到診所求診，醫生診斷認為是「過敏」，而且兇手就是小提琴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫醫生 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫醫生 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳津甫說：「小提琴的琴弦會抹松香，這些松香在拉過琴的過程當中，會產生一些揮發或是掉落的現象，這些東西會造成鼻子比較敏感，所以小朋友在拉琴時，會發生鼻塞情況，才會發生呼吸聲類似喘息，但卻有律動」，陳津甫醫師也強調只要控制好過敏，這個情況就自然改善了！

陳津甫也跟媽媽打趣說，這是個「美麗誤會」，小朋友的沈重呼吸聲並非是多愁善感，或是感情豐富，單純就是「過敏」，另外陳津甫也提到一段插曲，就是在替這位小朋友檢查時，也發現耳朵內有大塊耳屎塞住，清理乾淨之後，媽媽再回診時很高興的說小孩有「絕對音感」，竟然聽得出小提琴的琴聲走音，一開始不相信，直到透過小提琴老師才確認小提琴真的走音了。

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／烤肉釀3死悲劇！台南透天厝大火夾爆炸聲　3人燒成焦屍
廚房「婆媽御用3神物」用錯超毒　醫示警：傷腎又致癌
李易峰嫖娼被捕　5月早就洩風聲
女王爆生前改遺囑！34億珠寶全送凱特　梅根卡蜜拉「什麼也得不
快訊／台南民宅大火！　3人受困無生命跡象
梅花颱風是否發陸警「未來3小時是關鍵」　明起防暴雨狂轟3地
快訊／台南民宅大火！全面燃燒爆炸聲不斷
阿堂鹹粥堅持260元挨轟　老闆霸氣喊：還會繼續漲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶3天連假接力！國道0到5時免收費　國5南下2匝道入口縮短管制

給錢+香奈兒包！妹妹陪乾爹過夜「會避孕」不認包養　媽媽崩潰動手

梅花颱風挾豪雨彈來勢洶洶　2公路警戒！「不排除預警性封路」

取代鐵網！他烤肉「改用這1物」每盤都秒殺　網讚爆：五金行會缺貨

獨／小孩練琴驚現詭異喘息聲！媽求診找答案　醫曝「琴弦藏魔鬼」

梅花颱風是否發陸警「未來3小時是關鍵」　明起防暴雨狂轟3地

虱目魚跌價！阿堂鹹粥堅持260元挨轟　老闆霸氣喊：還會繼續漲

鄰居送吃過的月餅！他拆封「見超噁1幕」氣炸　網喊扯：中毒算誰的

高雄百貨停電原因曝！松鼠碰觸空軍學校線路　台電要查開關設定

姓「阮」買飲料　店員幫寫姓氏！見杯身1字她驚呆：誤會太大了

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

網紅懷孕5月「胎兒罹2罕病」！　「媽媽替你賭下去」：感謝奇蹟

國慶3天連假接力！國道0到5時免收費　國5南下2匝道入口縮短管制

給錢+香奈兒包！妹妹陪乾爹過夜「會避孕」不認包養　媽媽崩潰動手

梅花颱風挾豪雨彈來勢洶洶　2公路警戒！「不排除預警性封路」

取代鐵網！他烤肉「改用這1物」每盤都秒殺　網讚爆：五金行會缺貨

獨／小孩練琴驚現詭異喘息聲！媽求診找答案　醫曝「琴弦藏魔鬼」

梅花颱風是否發陸警「未來3小時是關鍵」　明起防暴雨狂轟3地

虱目魚跌價！阿堂鹹粥堅持260元挨轟　老闆霸氣喊：還會繼續漲

鄰居送吃過的月餅！他拆封「見超噁1幕」氣炸　網喊扯：中毒算誰的

高雄百貨停電原因曝！松鼠碰觸空軍學校線路　台電要查開關設定

姓「阮」買飲料　店員幫寫姓氏！見杯身1字她驚呆：誤會太大了

劉德華昔當伴郎今撕破臉！　杜汶澤揭「結仇內幕」：與他勢不兩立

國慶3天連假接力！國道0到5時免收費　國5南下2匝道入口縮短管制

國軍今首度偵獲2款中共無人機擾台　其中一架跟戰機飛越海峽中線

「基哥可以耶！」回游擊被王勝偉虧　陳鏞基以基特自勉

烤肉釀3死悲劇！台南透天厝大火夾爆炸聲　3人受困燒成焦屍

車主注意！新北3處水門22:00關閉　開放路邊停車格暫停收費

廚房「婆媽御用3神物」用錯超毒！醫示警：傷腎又致癌　驚人成分曝

給錢+香奈兒包！妹妹陪乾爹過夜「會避孕」不認包養　媽媽崩潰動手

港星李燦森諷台灣「小孩懂事就回來了」！　陸網讚：愛國優秀藝人

女王爆生前改遺囑！34億珠寶全送凱特　梅根卡蜜拉「什麼也得不到」

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

生活熱門新聞

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

黑衣男「拿球棒狠砸」廖老大飲料店！13秒影片曝

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

好市多美心月餅又下殺！狂打4折苦主哭慘了

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

遭轟歧視懷孕女員工　廖老大還原始末

廖老大道歉了！鬆口認臭幹譙館長很沒水準

女滑交友軟體遇失戀男　前任秒崩

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭

廖老大面試女員工問1事　律師：最高罰30萬

中颱梅花增強！最快明晨5：30海警

坐公車遇搔擾　情侶AirDrop神救援

梅花還會增強！搖搖晃晃北上　風雨最大地區曝

暴雨狂襲！雨區擴大　7縣市豪大雨特報　

更多熱門

相關新聞

即／高雄又見浮屍　女子疑失足墜魚塭亡

即／高雄又見浮屍　女子疑失足墜魚塭亡

中秋連假驚傳憾事！就在11日下午16時56分左右，110接獲通報表示高雄市的湖內區信義路疑似有浮屍，警消趕往現場之後，發現有一名女性民眾掉落魚塭溺水，警消趕緊將人救起，但已經沒有呼吸心跳，隨後送往醫院搶救，而落水原因警方還在調查當中。

高雄中秋夜嗨過頭　騎車邊放煙火慘了

高雄中秋夜嗨過頭　騎車邊放煙火慘了

即／高雄驚傳弟砍哥　持檳榔刀與警對峙

即／高雄驚傳弟砍哥　持檳榔刀與警對峙

賓士女臉潮紅左右晃　跑給警察追慘了

賓士女臉潮紅左右晃　跑給警察追慘了

高雄奧迪男7天2度酒駕　下場連吃6罰單

高雄奧迪男7天2度酒駕　下場連吃6罰單

關鍵字：

高雄小提琴過敏耳鼻喉科呼吸聲松香

讀者迴響

熱門新聞

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

南韓大咖男演員吸毒被捕！

36歲男歌手驚傳口腔癌病逝！

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

快訊／李易峰嫖娼警方證實了！遭拘留15天

韓媒公布41歲吸毒演員照！網5線索瘋猜是他

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

挺極樂養老院！唐從聖：阿嬤開心我就脫

黑衣男「拿球棒狠砸」廖老大飲料店！13秒影片曝

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

獨／加盟主「自毀砸店」是這間...廖老大笑了

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面