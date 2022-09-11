獨／小孩練琴驚現詭異喘息聲！媽求診找答案　醫曝「琴弦藏魔鬼」

▲小提琴的琴弦有抹松香，造成小朋友過敏。（圖／視覺中國）



記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名小朋友每次拉小提琴的時候，都會發生沈重的呼吸聲音，媽媽一開始以為孩子是拉琴太投入，直到後來越聽越不對勁，聲音越來「不對勁」，直到來到耳鼻喉科檢查時，這才發現原來兇手竟然是對小提琴「過敏」。

收治這名病患的陳津甫醫師說，一開始媽媽都以為孩子拉小提琴，伴隨的沈重呼吸聲，像是哮喘聲，又有抑揚頓挫，感覺就是太投入感情，所以也不以為意，直到呼吸聲音都快蓋過了小提琴聲，媽媽才覺得不對勁，這才趕緊把小孩帶到診所求診，醫生診斷認為是「過敏」，而且兇手就是小提琴。

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▲國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫醫生 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳津甫說：「小提琴的琴弦會抹松香，這些松香在拉過琴的過程當中，會產生一些揮發或是掉落的現象，這些東西會造成鼻子比較敏感，所以小朋友在拉琴時，會發生鼻塞情況，才會發生呼吸聲類似喘息，但卻有律動」，陳津甫醫師也強調只要控制好過敏，這個情況就自然改善了！

陳津甫也跟媽媽打趣說，這是個「美麗誤會」，小朋友的沈重呼吸聲並非是多愁善感，或是感情豐富，單純就是「過敏」，另外陳津甫也提到一段插曲，就是在替這位小朋友檢查時，也發現耳朵內有大塊耳屎塞住，清理乾淨之後，媽媽再回診時很高興的說小孩有「絕對音感」，竟然聽得出小提琴的琴聲走音，一開始不相信，直到透過小提琴老師才確認小提琴真的走音了。