　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸官媒指九二共識沒「各表」　藍黨團批斷章取義：國民黨不會接受

▲國民黨團11日上午召開「清冠一號限縮使用 又放寬！指揮官陳時中下命令？」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲曾銘宗（圖中）1日上午主持國民黨團「清冠一號限縮使用 又放寬！指揮官陳時中下命令？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

海基會與海協會「香港會談」今年滿30周年，在，中國大陸官媒《人民政協報》10日刊登一篇文章，強調「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，以中國官媒是斷章取義，當然有一中各表，假設只有擷取任何一段，國民黨不會接受。

《人民政協報》該篇文章標題為〈正本清源！「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」〉，強調九二共識只有一中，沒有各表。內文引述一名「兩岸觀察人士」的說法指出，無論是九二共識或一中各表，還是「一中各表的九二共識」，兩岸都必須對其正本清源；該人士也稱，30年前，經由兩岸雙方授權，海基會與海協會達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，其核心要義就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

對此，曾銘宗11日上午在國民黨團記者會上表示，這跟過去歷史共識不一致，中國官媒是斷章取義。曾銘宗強調，當然有九二共識、一中各表，假設只有擷取任何一段，國民黨不會接受，他相信中華民國國民也不會接受。

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
養老院極樂「不需要道歉」！　5藝人發聲力挺
快訊／台9線嚴重事故！單車被休旅車撞噴解體　騎士心跳停止
LIVE／中颱梅花強度增、警戒區擴大　氣象局最新說明
快訊／高雄百貨停電！　瞬間電壓降低惹禍
快訊／國3北上「5車連環撞」　佔3車道紫爆回堵7km
又下殺！好市多美心月餅「1盒899元」　狂打4折苦主哭慘
快訊／7縣市病例破千　全台各縣市確診分布曝
獨／就是這間店被砸！　廖老大看13秒影片笑了
快訊／今增29死！　本土+31854

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鍾東錦向柯文哲請益發展智慧城市　盼安居環境多層防護

慈濟曝「政商界說買不到疫苗」　她要綠營公布「施壓」名單：總統授意？

被林佳龍批「沒資格講感同身受」　侯友宜：家屬的心情他完全理解

國賠新聞稿早於公文！恩恩爸批惡劣　侯友宜：尊重家屬心情

陸官媒指九二共識沒「各表」　藍黨團批斷章取義：國民黨不會接受

誰卡空總交鋒　吳思瑤轟黃珊珊「柯文哲化」：不反省將本求利

苗栗「巧遇」鍾東錦、謝福弘　柯P：不會用熱臉去貼人屁股

教宗3度見陳建仁　笑著直呼「我認識他！台灣前副總統」

慈濟曝「政商界說買不到疫苗」　陳時中：我沒有阻擋

「梅花」來襲！新北開設災害應變中心　提醒烏來民眾注意瞬間大雨

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

電池行夫妻善心收養4浪浪　飼主葬火窟牠仍趴門口等待

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

鍾東錦向柯文哲請益發展智慧城市　盼安居環境多層防護

慈濟曝「政商界說買不到疫苗」　她要綠營公布「施壓」名單：總統授意？

被林佳龍批「沒資格講感同身受」　侯友宜：家屬的心情他完全理解

國賠新聞稿早於公文！恩恩爸批惡劣　侯友宜：尊重家屬心情

陸官媒指九二共識沒「各表」　藍黨團批斷章取義：國民黨不會接受

誰卡空總交鋒　吳思瑤轟黃珊珊「柯文哲化」：不反省將本求利

苗栗「巧遇」鍾東錦、謝福弘　柯P：不會用熱臉去貼人屁股

教宗3度見陳建仁　笑著直呼「我認識他！台灣前副總統」

慈濟曝「政商界說買不到疫苗」　陳時中：我沒有阻擋

「梅花」來襲！新北開設災害應變中心　提醒烏來民眾注意瞬間大雨

陸百萬果粉搶iPhone14　官網超卡「Pro出貨延後一個多月」

「偷情現場第一排」賣房廣告玩創意　路人嘲：買來開徵信社

婚內出軌女粉絲還嗆妻「很厭煩」　日本世錦賽混雙冠軍道歉了

紐約時裝周／FENDI的14萬Tiffany藍法棍包美到窒息！傳奇超模壓軸謝幕好驚喜

基隆+686！專責病房空床率46.3%　嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

4樓高榕樹如遭雷劈「剖半倒塌」　2衰男廟前賞月慘被砸傷送醫

澳洲紐西蘭正式宣布　英國查爾斯國王為新元首

鍾東錦向柯文哲請益發展智慧城市　盼安居環境多層防護

疫情離家出走人減？　「團圓在月光下」今年7人求助

醉男中秋夜酒駕撞斷電桿　失控再衝對向車…酒測值標2倍慘了

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

政治熱門新聞

民進黨桃園市有機會神逆轉？　沈富雄曝關鍵：現在就有這種跡象

新「國民岳父」現身！徐定禎辣模女兒曝光　助選拚翻轉苗栗

恩恩爸「全家不敢在新北過夜」　林佳龍諾當選重啟調查追究責任

比裴洛西大條！《台灣政策法》要審了

慈濟曝「政商界說買不到疫苗」　陳時中：我沒有阻擋

議員cosplay安妮亞　「真面目」驚豔2萬人

再為基捷槓上　黃珊珊：又不是太陽餅

蔣萬安酸「尚書大人真機靈」　陳時中：這樣耍嘴皮子不好

二創林宥嘉《說謊》揶揄林智堅　遭主張版權下架

台灣將派3人出席安倍國葬　謝長廷籲對岸：日本辦喪事別口出惡言

林佳龍：和侯友宜輸贏差距10萬票上下

免治馬桶片遭二創與「熔爐」連結　陳時中團隊報警了

教宗3度見陳建仁　笑著直呼「我認識他！台灣前副總統」

監委「突襲」新北查恩恩案　國民黨團：就是要弄倒侯友宜

更多熱門

相關新聞

傳「恩恩案」擬朝糾正方向　洪孟楷：冷血的政治操作

傳「恩恩案」擬朝糾正方向　洪孟楷：冷血的政治操作

新北染疫病逝童「恩恩」送醫過程被質疑有瑕疵，2名監察委員及調查官7日至新北消防局了解作業流程。有媒體報導，全案已大致完成制度面通盤調查，未來調查報告提出糾正案應該是跑不掉。對此，國民黨文傳會主委洪孟楷10日晚間表示，呼籲監察院別變成2018年促轉會2.0，以為「影射的力量最強大」？有任何的預設立場，就是政治辦案，無助於防疫、更是冷血的政治操作。

陸官媒：九二共識只有「一中」沒「各表」

陸官媒：九二共識只有「一中」沒「各表」

金斑喙鳳蝶現蹤廣東　夢幻閃綠光

金斑喙鳳蝶現蹤廣東　夢幻閃綠光

蔡英文使用專機比照馬英九辦理？　陳以信：請民進黨公布付多少錢

蔡英文使用專機比照馬英九辦理？　陳以信：請民進黨公布付多少錢

開除鍾東錦黨籍！國民黨：非同意不得替非本黨候選人助選

開除鍾東錦黨籍！國民黨：非同意不得替非本黨候選人助選

關鍵字：

九二共識一中各表國民黨曾銘宗中國大陸

讀者迴響

熱門新聞

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

南韓大咖男演員吸毒被捕！

36歲男歌手驚傳口腔癌病逝！

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

韓媒公布41歲吸毒演員照！網5線索瘋猜是他

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

黑衣男「拿球棒狠砸」廖老大飲料店！13秒影片曝

遭轟歧視懷孕女員工　廖老大還原始末

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面