陸官媒指九二共識沒「各表」　藍黨團批斷章取義：國民黨不會接受

▲曾銘宗（圖中）1日上午主持國民黨團「清冠一號限縮使用 又放寬！指揮官陳時中下命令？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

海基會與海協會「香港會談」今年滿30周年，在，中國大陸官媒《人民政協報》10日刊登一篇文章，強調「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，以中國官媒是斷章取義，當然有一中各表，假設只有擷取任何一段，國民黨不會接受。

《人民政協報》該篇文章標題為〈正本清源！「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」〉，強調九二共識只有一中，沒有各表。內文引述一名「兩岸觀察人士」的說法指出，無論是九二共識或一中各表，還是「一中各表的九二共識」，兩岸都必須對其正本清源；該人士也稱，30年前，經由兩岸雙方授權，海基會與海協會達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，其核心要義就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

對此，曾銘宗11日上午在國民黨團記者會上表示，這跟過去歷史共識不一致，中國官媒是斷章取義。曾銘宗強調，當然有九二共識、一中各表，假設只有擷取任何一段，國民黨不會接受，他相信中華民國國民也不會接受。