北市選戰「3民調」搶先曝光　他預言藍綠對決：棄保一定發生

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選進入倒數階段，北市首長之爭尤其激烈，《美麗島電子報》董事長吳子嘉10日曝光近期3個機構對台北市長所做民調，包含《自由時報》、《TVBS》以及「國民黨內部民調」，吳表示，台北市長參選人陳時中聲量第一，在正負聲量都是曝光的情況下，選戰會回歸藍綠對決，「藍、綠基本盤的盤勢不會差很大，這時黃珊珊就有可能會被棄保掉。」

台北市長柯文哲8年任期已屆，讓北市首長成兵家必爭之地，立委蔣萬安、前衛福部長陳時中、前副市長黃珊珊三人民調不斷拉鋸，形成「三腳督」局面，而各家民調結果也不盡相同，讓北市選局更加詭譎。

據《TVBS》民調中心日前發布的民調顯示，年底台北市長選舉有87％市民表示會去投票，有投票意願的選民中，有36％市民支持蔣萬安，26％支持黃珊珊，23％想投陳時中，不到1％受訪者支持台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智，另外14％則尚未決定。

而根據媒體報導，在「國民黨內部民調」部分：蔣萬安拿下33％支持度、25％民眾支持陳時中、而黃珊珊19％，這也是她第一份支持度低於20％的民調。

若根據《中國時報》7月民調顯示，台北市長選情緊繃，陳時中支持度為24.2％、蔣萬安23.9％、黃珊珊22.2％，3人差距不大，若形成「三腳督」的局面，最後有可能會以棄保效應來決勝負，如果放棄陳時中，黃的支持度有望拉升至26.5％，蔣則為26.4％，雙方選情呈現五五波；如果放棄蔣萬安，流失的選票將轉向黃珊珊，讓黃的支持度來到30.3％，領先陳的25.4％，差距為4.9個百分點；如果放棄黃珊珊，蔣萬安支持度將會提高至32.3％。

對於北市選情，吳子嘉認為，在台北「三腳督」的情況之下，藍、綠各守基本盤，黃珊珊如果拿超過18％，理論上蔣萬安會落選。對於陳時中民調，吳子嘉則強調，但現實情況絕對不到30％，不然陳時中大可持盈保泰，「可以跟大家保證，陳時中現在絕不是這個民調。」

吳子嘉預言，今年北市選情非常冷，民進黨到最後會操作抗中保台，而抗中保台會讓選戰回到基本盤對決、藍綠基本盤也差不多，「台北市一定會發生棄保，因為選情到最後一週，雙方不會是這種比數。」

最後，吳子嘉強調，陳時中目前的聲量第一，在正面、負面的聲量都高的情況下，會把選情搞成「藍綠對決」，此時黃珊珊就會被棄保掉，「民進黨就會把黃珊珊的綠票收回來，跟蔣萬安藍綠對決。」