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梅花「今起到明上午還會更強」　陸警看2條件「颱風假有難度」

▲▼氣象局14:30梅花颱風海上警報。（圖／氣象局）

▲氣象局14:30預報梅花颱風最新路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

中颱梅花強度持續增強，氣象局表示，今天到明天上半天還有增強空間，不過轉強空間有限，暴風圈是否擴大或往台灣偏，攸關是否有陸警，仍待持續觀察。有氣象粉專則表示，梅花是否發布陸警，就看偏西幅度和暴風圈是否擴大，今天是關鍵，「但颱風假有難度」。

梅花颱風今(9/11)下午14時中心位置在北緯 22.8 度，東經 124.4 度，即在台北的東南方約 380 公里之海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒 40 公尺（約每小時 144 公里），相當於 13 級風，瞬間最大陣風每秒 50 公尺（約每小時 180 公里），相當於 15 級風，七級風暴風半徑 150 公里，十級風暴風半徑 50 公里。

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根據最新資料顯示，梅花颱風中心目前在台北東南方海面，向北北西移動，暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣東半部及北部海面構成威脅。警戒區為台灣東北部海面、東南部海面、北部海面。

▲▼氣象局14:30梅花颱風海上警報。（圖／氣象局）

▲氣象局14:30公布梅花颱風路徑。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，受梅花颱風影響，蘭嶼已觀測到4.2米長浪，今天到週三北部、東北部是主要降雨區域，梅花中颱過去幾小時強度增強一些外，速度也減慢，往北北西移動，北部、東北部、東南部海面發布海警，預估未來兩天包括週一、週二，梅花依舊以比較慢速度在台灣東方海面北上，週三速度才會變快，週一和週二影響台灣最明顯。

天氣方面，受一波波外流雲系影響，北部、東北部今天一整天下雨，明天更為靠近時，外圍環流影響更綿密，北部及東北部地區有陣雨，其他地區及澎湖、馬祖亦有局部短暫陣雨，北部、東北部地區及中部山區有局部大雨或豪雨發生的機率。週一和週二下雨會比今天更明顯。

▲▼氣象局簡任技正伍婉華。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象局簡任技正伍婉華。（圖／記者李姿慧攝）

伍婉華表示，明天新竹以北、東北部會整天下著雨，其他地區雲系飄進也會有降雨，北部、東北部和中部山區有局部大雨和豪雨，週三下半天颱風北移才會緩和下來。受颱風外圍環流影響，明天北部、東北部除持續下雨外，還會伴隨強降雨，海面上風力增強，沿海留意強陣風和長浪。

針對颱風最新路徑，未來是否有陸警機率，伍婉華表示，颱風中心有稍微增強，今天到明天上半天還有增強空間，但增強空間有限，未來暴風圈是否擴大，是否往台灣偏，攸關是否有陸警，仍待持續觀察。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今下午表示，是否陸警？就看梅花今天偏西幅度、暴風圈是否再擴大，今天是關鍵。颱風假有難度！先有陸警再說。


 

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