紅漆潑頭羞辱何韻詩　統促黨主委二審輕判3月...法官給理由了

▲香港歌手何韻詩來台參加遊行被潑紅漆，總統蔡英文PO文譴責涉案人。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

香港歌手何韻詩2019年來台參加「929撐香港」遊行，受訪時當眾遭統促黨成員胡志偉從後腦潑紅漆羞辱，胡男與在場接應的男子梁太富隨即被制伏，此案驚動總統蔡英文PO文譴責，。警共逮捕11人起訴公然侮辱等4項罪嫌，一審僅依毀損罪判胡志偉3月徒刑、得易科罰金9萬元，高院二審今駁回檢方上訴，維持胡男一審判刑定讞、其餘10名被告無罪確定。

高院判決理由指出，何韻詩被胡男潑漆後，仍照常受訪，當天集會遊行活動發言人黃男的衣物被波及，也沒因此中斷工作，胡男潑漆行為僅使何女、黃男受些微而短暫妨害，未達強制罪的程度，且潑漆後，本案集會遊行活動持續進行，難以認定胡男構成檢方所主張的強暴妨害合法集會遊行罪嫌。

高院指出，檢警是在胡男犯案後隔天凌晨，在胡男等人位於新北市板橋區的據點查扣水槍、水球與廚餘等物，即使陳姓男子等4名被告商議要帶去鬧場，還沒著手前僅算預備行為，都不受強制罪與《集遊法》處罰，而梁男等6名被告消極不阻止胡男潑漆，僅在胡男潑漆後保護他不被打，不算具有犯意聯絡、行為分擔的共犯。

▲統促黨胡志偉於何韻詩潑漆案出庭 。（圖／資料照）

何韻詩（44歲）當時在案發後返港，對胡男等人提告，強調會更加堅定「反送中」的信念，去年（2021年）12月29日，香港警方以港媒《立場新聞》涉犯《港版國安法》為由搜索辦公室，擔任《立場》董事的何韻詩也遭拘捕扣留1天，才獲准交保20萬港幣。

本案發生於2019年9月29日，台灣多個公民團體在北市中正區舉辦「929台港大遊行：撐港反極權」遊行，何韻詩專程來台參加，當天下午2點多在現場接受媒體聯訪，突遭穿黑衣與蒙面的胡男從後倒1罐紅漆，潑灑頭髮、後腦與頸肩一大片，何韻詩微微變臉，瞪眼鎮靜表示親中人士就是這麼沒品，「香港社運人士每天都面臨同樣威脅」。

胡志偉和混在人群把風的同夥梁太富隨即被制伏送辦，檢警查出胡男是中華統一促進黨自忠黨部主委，與梁男同為大陳島鄉情文化促進會成員，檢警緊急搜索胡男在板橋區的辦公處所，查扣棍棒、標語、水槍跟餿水等物。

檢方聲押禁見胡男和梁男，法官裁定2人各交保20萬元與10萬元。胡男坦承潑漆但否認受人指使，辯稱不滿「反送中運動」訴求，且何韻詩持觀光簽證來台不該參加政治集會，因此潑漆反制，胡男辯稱隻身行動會有危險，所以找同案其他被告來保護他。

胡男批檢方「不應該受到上面的壓力」，用《集遊法》起訴他，胡男出庭僅承認涉犯公然侮辱、毀損2項罪嫌，喊話法官「公正審判」，他願向何韻詩道歉，但又聲稱何韻詩身為政治領袖，「要讓香港安定，不應該製造這種流血衝突，同胞跟同胞之間仇視」、「不希望她把這種氛圍帶到台灣來」等語。

移民署被媒體求證時，表示何韻詩事先報備來台參與遊行，並指《集遊法》沒限制在台停留的外國人參與合法集會遊行。

檢方起訴胡男具體求刑8月，一審認定胡男1個潑漆行為，同時觸犯公然侮辱罪與毀損罪，從重依毀損罪判刑3月、得易科罰金9萬元，一審並在判決強調我國近來因不同黨派政治人物相互攻訐，「日趨逾越禮節，失去引領社會善良風氣之高度，實非司法在個案中予以重判便能遏止或教育、矯治」、「還需各個政治人物能以身作則，放下一己算計，撫平社會不安與對立，還我臺灣人民純樸善良之本性而不再發生類似事件」。