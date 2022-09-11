黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶新主人出爐　由她繼承

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黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶新主人出爐　由夏綠蒂繼承

▲▼黛安娜王妃,戴安娜王妃,戴妃,黛妃,王冠,皇冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲黛安娜王妃結婚時佩戴的是斯賓塞家族的傳家王冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，長子查爾斯三世10日正式登基繼位，並宣布由新任王儲威廉王子與凱特王妃分別繼承「威爾斯親王」與「威爾斯王妃」的頭銜。儘管凱特已經繼承了黛安娜王妃遺物之一的訂婚戒，但根據外媒報導，黛妃在婚禮上配戴的鑽石王冠將不會給凱特，而是由7歲孫女夏綠蒂公主擁有第一繼承權。

▲▼黛安娜王妃,戴安娜王妃,戴妃,黛妃,王冠,皇冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼由於這頂王冠特別輕盈，因此深受黛妃愛戴，生前經常佩戴。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼黛安娜王妃,戴安娜王妃,戴妃,黛妃,王冠,皇冠。（圖／達志影像／美聯社）

根據英國雜誌Hello！報導，威廉王子10日在查爾斯三世的登基儀式成為王儲，而他同時獲得「威爾斯親王」的頭銜，與此同時，凱特王妃也成為繼黛安娜王妃後首個獲得「威爾斯王妃」稱號的人。兩人的社交媒體也隨即將帳號更改為「威爾斯親王與王妃（The Prince and Princess of Wales）」。

▲▼查爾斯王子和黛安娜王妃的婚禮曾轟動一時。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯三世和黛安娜王妃的婚禮曾轟動一時。（圖／達志影像／美聯社）

凱特除了繼承黛妃的頭銜外，也繼承了已故婆婆的藍寶石訂婚戒指，不過黛妃的另外一項婚禮珠寶則會跳過凱特，直接傳給7歲的夏綠蒂公主。

黛安娜王妃曾經受贈女王的王冠，但她1981年與當時還是王儲的查爾斯王子結婚時，仍選擇在婚禮上配戴斯賓塞家族的傳家寶「Spencer Tiara」。該頂王冠在1970年代由黛安娜王妃的父親約翰斯賓塞（John Spencer）繼承，包含黛安娜在內，他的3個女兒都曾在婚禮上佩戴這頂王冠。黛安娜的姪女2018年春天出嫁時也曾佩戴這頂王冠。

▲▼夏綠蒂公主,黛安娜王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏綠蒂公主擁有王冠的第一繼承權。（圖／達志影像／美聯社）

該頂鑽石王冠目前仍屬於斯賓塞家族，根據Vogue報導，這頂皇冠是在1930年製成，而它重量相較其他王冠而言較輕，因此黛妃生前曾多次佩戴。

這頂黛妃的結婚王冠今（2022）年才剛在倫敦的一場展覽中展出，當時曾有說明指出，現年7歲的夏綠蒂公主將會擁有這頂王冠的第一繼承權。

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