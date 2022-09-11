警巡邏察覺置物籃多兩雙鞋　單車賊落網辯這原因偷舊鞋

▲張嫌騎單車偷民眾鞋子，遭萬華東園所警員查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區一名張姓慣竊（51歲）7月16日中午行經萬華區武成街內民宅時，發現屋主將兩雙市價約5千多元的鞋子放在門口，張嫌識貨立刻出手偷竊，但因張嫌騎單車在萬華東園地區徘徊，轄區東園所警員巡邏時第二次看到他騎單車經過，置物籃內卻多了兩雙鞋子，且鞋子外觀風格與張嫌穿著顯有不符，警方上前盤查，張嫌才心虛坦承竊盜。

東園街派出所員警陳義旻、陳孝馨當時巡邏行經萬大路486巷37弄口，見到張男騎單車於附近徘徊，兩名警員執行巡邏時，曾在附近看到張男騎單車經過，但置物籃內並無物品，第二物遭遇發現他自行車籃內有兩雙疑似贓物之鞋子，警方立刻上前盤查。

▲張嫌騎單車偷民眾鞋子，遭萬華東園街派出所員警陳義旻、陳孝馨查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

警方發現兩雙鞋子風格、尺寸皆不符合張嫌平日穿著，遂請張嫌配合員警返所調查，張男被捕後辯稱是因缺錢吃飯，才會偷舊鞋打算變賣裹腹、警方擴大調閱週遭監視器確認，順利在張嫌張嫌攔查地約300公尺的武成街35巷，找到被偷鞋的民眾，警詢後後依觸犯刑法竊盜罪嫌移送偵辦。

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