　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警巡邏察覺置物籃多兩雙鞋　單車賊落網辯這原因偷舊鞋

▲張嫌騎單車偷竊民眾鞋子、遭萬華東園所警員查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張嫌騎單車偷民眾鞋子，遭萬華東園所警員查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區一名張姓慣竊（51歲）7月16日中午行經萬華區武成街內民宅時，發現屋主將兩雙市價約5千多元的鞋子放在門口，張嫌識貨立刻出手偷竊，但因張嫌騎單車在萬華東園地區徘徊，轄區東園所警員巡邏時第二次看到他騎單車經過，置物籃內卻多了兩雙鞋子，且鞋子外觀風格與張嫌穿著顯有不符，警方上前盤查，張嫌才心虛坦承竊盜。

▲張嫌騎單車偷竊民眾鞋子、遭萬華東園所警員查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

東園街派出所員警陳義旻、陳孝馨當時巡邏行經萬大路486巷37弄口，見到張男騎單車於附近徘徊，兩名警員執行巡邏時，曾在附近看到張男騎單車經過，但置物籃內並無物品，第二物遭遇發現他自行車籃內有兩雙疑似贓物之鞋子，警方立刻上前盤查。

▲張嫌騎單車偷竊民眾鞋子、遭萬華東園所警員查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張嫌騎單車偷民眾鞋子，遭萬華東園街派出所員警陳義旻、陳孝馨查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

警方發現兩雙鞋子風格、尺寸皆不符合張嫌平日穿著，遂請張嫌配合員警返所調查，張男被捕後辯稱是因缺錢吃飯，才會偷舊鞋打算變賣裹腹、警方擴大調閱週遭監視器確認，順利在張嫌張嫌攔查地約300公尺的武成街35巷，找到被偷鞋的民眾，警詢後後依觸犯刑法竊盜罪嫌移送偵辦。

【相關新聞】

►快訊／北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

重兵搜捕連千毅過程曝！藏神秘手機拒解鎖　還有這3人也被抓

►網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨...哀鳳竟是塑膠做的

 

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
周玉琴首度放閃64歲賴岳謙！　甜曬合照「中秋多了一個伴」
快訊／兇手抓到了！高雄2車燒成火球　廟會男「踼蜂炮」釀禍
梅花颱風陸警機率曝！　周一、二最靠近台灣
快訊／高雄三民區瓦斯外洩！　民眾緊急疏散
基隆漁船進港秒被查！　開艙驚見「286箱私菸」市價1000萬
遭轟「歧視懷孕女員工」　廖老大嘆：以後麥假好人
梅花還會增強！搖搖晃晃北上　風雨最大地區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警巡邏察覺置物籃多兩雙鞋　單車賊落網辯這原因偷舊鞋

外送員有夠衰！小孩取餐卻找不到家長付錢　真相讓人拳頭硬了

快訊／高雄2車燒成火球兇手抓到了　竟是廟會男「踼蜂炮」釀禍

中秋全家帶養樂多看恩恩　爸鼻喊話「不要怕」：護著你直到永遠

快訊／高雄三民區瓦斯外洩！民眾緊急疏散　現場拉起封鎖線戒備

基隆漁船進港秒被查！開艙驚見286箱私菸市價1000萬　海巡怒逮船長

快訊／台南運河驚見女浮屍！身穿淡藍上衣、條紋長褲　身分待查

中秋夜全武行！內湖男遇行車糾紛遭砸　「十大武器之首」狠插引擎

加油站旁鐵皮屋大火　修配廠狂燒逾1小時無人傷

中秋夜唱歌KTV前「互看一眼」惹禍　男遭圍毆「爬不起來」

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

電池行夫妻善心收養4浪浪　飼主葬火窟牠仍趴門口等待

交車沒一天！348萬保時捷「中秋夜」酒駕自撞翻車　女車主到場傻眼

警巡邏察覺置物籃多兩雙鞋　單車賊落網辯這原因偷舊鞋

外送員有夠衰！小孩取餐卻找不到家長付錢　真相讓人拳頭硬了

快訊／高雄2車燒成火球兇手抓到了　竟是廟會男「踼蜂炮」釀禍

中秋全家帶養樂多看恩恩　爸鼻喊話「不要怕」：護著你直到永遠

快訊／高雄三民區瓦斯外洩！民眾緊急疏散　現場拉起封鎖線戒備

基隆漁船進港秒被查！開艙驚見286箱私菸市價1000萬　海巡怒逮船長

快訊／台南運河驚見女浮屍！身穿淡藍上衣、條紋長褲　身分待查

中秋夜全武行！內湖男遇行車糾紛遭砸　「十大武器之首」狠插引擎

加油站旁鐵皮屋大火　修配廠狂燒逾1小時無人傷

中秋夜唱歌KTV前「互看一眼」惹禍　男遭圍毆「爬不起來」

104歲人瑞媽堅持到車站接人！ 77歲女兒「一路小跑、揮手」奔向媽

恩恩爸「全家不敢在新北過夜」　林佳龍諾當選重啟調查追究責任

作客備受禮遇！美職御用藝術家畫大谷翔平

被吳思瑤批「卡空總」　黃珊珊：北市一致規範！難道要特別開門？

凱特王妃換上「哀悼珠寶」　珍珠耳環弔念英女王

美國版本iPhone「這一特點」　中國4大電信：買了不能在中國用

「尿尿超過20秒」是警訊！專家揭2大問題　蹲著上廁所也NG

哈利悼念場合意外洩恩愛　對梅根「1浪漫舉動」讓粉絲直呼：被迷倒

國5北上一早「紫爆」　梅花颱風挾雨彈！「風雨過大擬取消高乘載」

警巡邏察覺置物籃多兩雙鞋　單車賊落網辯這原因偷舊鞋

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

社會熱門新聞

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

摸彩幫填單連中8獎　里長被疑黑箱不領了

廖老大真的歧視孕婦！　準媽咪提告琦玉急和解

大老闆迷戀酒店妹　送出千萬再也要不回

快訊／男山友墜谷　搜救隊垂降發現「疑似腦漿」

「連勝文」毒品通緝在高雄被抓了！裝頭痛還謊報過世者資料

中秋夜KTV前互看一眼　男遭圍毆

人夫公司樓梯間激戰小三　超鹹濕對話曝光

汽車業務買新保時捷「酒駕翻車」　攀橋墩糗樣曝

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

闖紅燈不甩警！醉男遭破窗狼狽下車　

快訊／高雄三民區瓦斯外洩　現場拉起封鎖線戒備

更多熱門

相關新聞

賊闖店搜刮9500　爽躺旗津海邊開喝賞美景

賊闖店搜刮9500　爽躺旗津海邊開喝賞美景

高雄旗津一名呂姓男子（40歲）趁著店家打烊時，利用夜色掩護潛入店內行竊，在收銀台一番搜刮得手現金9950元後揚長而去。隔天一早店家發現遭竊立即報警處理，警方調閱店內監視器畫面鎖定一名轄內列管的慣竊涉案，5日巡經旗津貝殼館時，發現呂男正悠閒地躺臥階梯飲酒欣賞美景，趕緊通知警組到場圍捕，被員警打擾興致的呂男自知難逃法網，還大言不慚地說「攏我擔！」，被員警吐槽「本來就是你了！」，訊後依竊盜罪嫌送辦。

車手繞路多家超商領14萬　警調監視器逮人

車手繞路多家超商領14萬　警調監視器逮人

女通緝犯躲旅館被揪出　懷疑業者告密

女通緝犯躲旅館被揪出　懷疑業者告密

扯！吸安太嗨...扁路人洗劫擄女開房

扯！吸安太嗨...扁路人洗劫擄女開房

安南警即時查獲鋼筋竊賊

安南警即時查獲鋼筋竊賊

關鍵字：

萬華警分局東園所竊賊舊鞋

讀者迴響

熱門新聞

南韓大咖男演員吸毒被捕！

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

老公上了小孩同學的媽　正宮無畏走光猛虎撲小三

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

垃圾桶飄臭味！竟是室友對它洩慾　射了3、4發

賞鳥船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！求救畫面曝

中颱梅花增強！最快明晨5：30海警

黃小柔二女兒「屁股整個皮脫掉」！

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

廖老大道歉了！鬆口認臭幹譙館長很沒水準

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面