梅花連下4天！1圖看各縣市暴風圈侵襲率　豪雨熱區曝

▲氣象局觀測，中度颱風梅花今晨上午8時中心位置，在鵝鑾鼻的東北東方約380公里海面上。（圖／RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局已於今天（11日）上午8時半發布梅花颱風海上警報，根據氣象局最新資料，預估7級風暴風圈侵襲機率為40%。天氣風險公司天氣分析師依林孝儒提醒，今天到周三上半天，北部及宜蘭山區累積降雨量將可達大雨或到豪雨等級。

根據氣象局上午8時資料，7級風暴風圈侵襲率為基隆市40%、宜蘭縣38%、台北市33%、新北市31%、桃園市25%、新竹縣18%、新竹市17%，其他縣市則低於13%。

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▼各地暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）



▼暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）



林孝儒表示，目前路徑來看，梅花暴風圈大致將會掠過東北部海域；而從今天開始至周三上半天，將會為台灣北部、東半部地區和中部山區帶來陣雨，尤其最直接受到颱風外圍環流及颱風外圍北風與地形的交互作用下，位在迎風面的北部及宜蘭山區累積降雨量，將可達大雨或到豪雨等級。

林孝儒指出，中部山區則周一、周二亦有可能達局部大雨機會，中部平地雖有些短暫陣雨影響，不過降雨影響相對較小了；而南部地區及周一、周二的花東地區都將是位在背風面，且這個颱風也環流不算大，因此影響又更小，大致以多雲或陰天為主，若有降雨也都會比較零星。

▼梅花外圍環流今起影響台灣。（圖／氣象局）



林孝儒提醒，梅花颱風雖然不是直接侵襲台灣，但由於在往北通過台灣東北部外海面的這段時期，移動速度偏慢，在這樣影響時間拉長的情況下，迎風面的北部及宜蘭山區就要特別留意長時間的降雨，所累積下來的雨量將會比較多，而東半部及北部也將有長浪發生。

林孝儒說，今天開始請務必留意這幾天颱風所帶來的風雨影響，若颱風如預期順利北上，最快周三白天，颱風的影響就會顯著減緩下來。

氣象局上午8時半發布海上警報，根據最新資料顯示，目前颱風中心在鵝鑾鼻東北東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，並對東半部海面構成威脅。

▲▼梅花最新動態。（圖／氣象局）

