偷走6000元腳踏車…高雄男還上演「特技」　路人全看傻

記者許展溢／高雄報導

高雄一名周姓男子的腳踏車沒上鎖放在鳳山捷運站前，沒想到要騎時發現不見了，警方獲報調查是一名37歲黃男偷走，且該男還在馬路上上演單手騎機車，另一手牽著偷來的腳踏車，最後實在手酸了，則換掛在機車上，讓民眾全看傻。

▲黃男單手騎機車，另一手牽著腳踏車畫面。（圖／讀者提供）



鳳山分局鳳崗派出所8日接獲周男報案，稱一台公路腳踏車停放在捷運站前不見遭竊，損失約價值新台幣6000元，員警立即調閱周邊路口監視器，發現一名男子騎乘普通重機車前往，先在捷運停車場觀察過後下手竊取被害人腳踏車。

▲▼黃男行徑讓路人看了都傻眼。（圖／讀者提供）



警方提到，竊嫌甚至在馬路上演特技單手騎車，另一手牽著偷來的腳踏車，最後手酸將腳踏車掛載在機車上騎乘5公里遠放著，讓路過的民眾都看傻了眼，當天晚上警方依車牌尋線在大寮區查獲黃男到案，並查扣偷來的腳踏車完整發還給被害人。

警方表示，黃男落網稱因為家裡沒有腳踏車可以騎，剛好看見該腳踏車沒有上鎖才會臨時起意行竊，訊後將黃男依竊盜罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。鳳山分局提醒民眾，車站週邊停放車輛多，易遭宵小覬覦，務必將愛車停在妥適處所並上鎖防竊。

▲黃男辯稱因家裡沒腳踏車，才臨時起意行竊。（圖／讀者提供）