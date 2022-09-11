基隆漁船進港秒被查！開艙驚見286箱私菸市價1000萬　海巡怒逮船長

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

海巡署北部分署實施「秋節強化勤務查緝專案」，第二（北基）巡防區指揮部依北部分署指導，辦理「秋節期間強化勤務作為暨威力掃蕩」，而八斗子安檢所於昨（10日）19時許在八斗子漁港加強船舶安全檢查時，查獲漁船載運私菸，總數量高達286箱，市值將近新台幣1千萬，全案後續依違反《菸酒管理法》函送基隆地檢署偵辦。

▲基隆漁船藏私菸。（圖／記者郭世賢翻攝）

八斗子安檢所10日晚間在八斗子漁港加強船舶安全檢查，並派遣偵搜犬登船協助搜索，沒想到卻在「順○昇」漁船的船艙內赫見大量以防水袋包裝的「金橋GOLDEN BRIDGE」走私菸品，總數量高達286箱（14萬3000包），市值約1000萬元，海巡人員隨即通知基隆市政府財政處菸酒管理科及台北市政府財政局菸酒暨稅務管理科到場協助處理。

▲▼海巡人員出動偵搜犬登船協助搜索。（圖／記者郭世賢翻攝）

海巡署北部分署表示，為避免產生防疫破口，本次緝獲私菸案，海巡人員不敢輕忽，全程穿著防疫裝備，並對「順」漁船船長及其他3名船員實施體溫量測及消毒工作， 均無發燒情事，後續將依違反《菸酒管理法》函送基隆地檢署，涉案人員將交由基隆市政府衛生局進行PCR採檢暨送驗作業。



海巡署第二（北基）巡防區指揮部呼籲：私梟利用不法管道走私物品，已形成防疫破口，呼籲國人共同將走私物品阻絕於境外，民眾若有發現走私等不法行為時，可撥打「118」免費報案專線，海巡署獲報後將立即派員前往查處。