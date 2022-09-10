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妹子坐公車遇怪男搔擾　陌生情侶AirDrop「一句話」神救援

情侶AirDrop原PO需不需要幫忙。（圖／翻攝論壇《Dcard》，下同）

▲情侶AirDrop原PO需不需要幫忙。（圖／翻攝《Dcard》／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

沒想到AirDrop也可以救人！近日有網友表示，她在坐公車時車上很空，只有一對情侶和男生A，A男突然坐到她旁邊狂撥冷氣孔，情侶AirDrop問網友「你需要幫忙嗎」，讓她非常感動。

原PO近日在論壇《Dcard》發文說，她搭920公車要回家，「920算長程公車，座位是這樣：OO走道OO，上車後車上只有3個人，一對情侶、一個A男，反正很空就是了」她坐在情侶前面，中間還隔了走道。

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突然A男衝到原PO旁邊坐下，嘴裡還念念有詞，原PO表示，「同時一直伸手去撥冷氣孔，真的是一直3秒4秒就撥一次，撥他那邊的也撥我這邊的，一直反覆持續將近5分鐘。」而因為A男身型壯碩，讓她不敢輕舉妄動，怕起身被他抓住。

妹子坐公車遇怪男搔擾　收陌生情侶AirDrop「一句話」超感動

▲原PO跟情侶對話。

此時，原PO收到情侶傳的AirDrop，「我是你後面的，你需要幫忙嗎。」原PO說，她覺得台灣真是溫情滿滿，從她貼出的照片可見，她回傳，「這個人剛剛有怪怪的嗎？我想換位子。」之後，情侶男就跟A男說，「不好意思可以請你換位置嗎，你旁邊的女生感到不太舒服。」A男才改坐到隔壁座位。原PO表示，她很感動卻又不知道該對陌生人說什麼，於是她回傳祝情侶中秋節快樂，「要不是他們的出現，我可能會一路上都很害怕。」

此文曝光後，網友紛紛留言回應「如果用Android系統的或AirDrop剛好沒開的話，就只能撐到下車」、「那對情侶怎麼那麼剛好知道AirDrop的人是你呀」、「手寫字真的很熱心」、「好溫暖好感動同時也覺得好可怕」、「應該要把你叫過去比較安全」。

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