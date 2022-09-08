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背債做2份工！她40歲被催婚「讓尪幫分擔」仍堅持單身　理由曝被讚翻

▲拖延症,拖延,工作,。（圖／pexels）

▲原PO因為欠債努力工作。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

現代女性越來越有獨立自主的觀念，不少人覺得就算不結婚，單身也很自在。不過，一名女網友透露，自己因為債務關係，目前每天打兩份工，月收入約7萬元，「沒什麼學歷，所以覺得這樣的工作已經很能負擔債務及生活，但周圍的朋友、長輩卻一直說女人有年紀了（接近40），就找人嫁一嫁」，讓她相當不以為然。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文，「因為債務的關係，白天做一般內勤，（跟親友創業）日班9：00－18：00，薪水28000。晚上做遊戲後台客服（已做幾個月，以前有經驗所以這公司給滿高的），大夜班22：00-08：00，薪水43000。沒什麼學歷，所以覺得這樣的工作已經很能負擔債務及生活」。

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女網友提到，「周圍的朋友、長輩卻一直說女人有年紀了（接近40），就找人嫁一嫁，讓男人幫你分擔怎樣的，我不懂，我的債務是我的問題，我憑什麼要別人來分擔，而且就算我債務還清了，也不打算停止繼續這樣的生活。目前有對象，也有共識不結婚，不生小孩，就單純兩人世界就好，跟他們家人也處得很好」。

原PO表示，自己和男友感情穩定，對方知道她的債務狀況，「但我堅持不讓他幫忙，生活上也是互相的支出，家裡幾乎所有大小事、三餐、家事什麼的都是他在做、逼我在家只要耍廢就好，但卻被旁人覺得是異類…覺得我男人不能給我未來就分一分怎樣的，是我太獨立還是我思想有問題？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「妳確定嫁了他可以幫妳分擔？搞不好妳還要幫他背債呢，所以這樣就好」、「不用管別人怎麼說…自己想怎麼過就過！自在就好」、「我的在一起十幾年，也是說好沒要結，也一樣過得很快樂。結與不結看個人，沒有一定的標準答案，人生苦短，每個人有每個人生活方式」。

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