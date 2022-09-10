電動車才剛換電池！桃園中壢惡火「母子雙亡」　疑充電走火惹禍

▲桃園出租套房火警2死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市中壢區民權路二段一棟5層樓出租套房昨(9日)深夜發生火警，造成一對母子雙亡、另一位48歲的蔣姓婦人則重傷還在搶救中。警消初步研判，起火點位於1樓，懷疑可能是電動自行車充電不慎才會發生意外。其中一部電動車車主是一名越籍女子，她表示，一個禮拜前才剛換電池，昨晚下班回來後有充電，不清楚為何會發生火災。

警消調查，這起火警發生在深夜11時31分，報案人聲稱，民宅是出租套房，除一樓僅1個房間外，其餘二至五樓都各有2個出租套房，消防局第二大隊立即派出75名消防人員、25輛消防車、8輛救護車前往灌救，並以長梯分別從2至4樓就出受困民眾，其中一對母子(14歲楊姓少年、48歲廖女)救出時已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治；另外火場中還有一名蔣姓婦人(48歲)獲救時也無生命徵象，經搶救後已恢復自發性循環，目前在急診室留置觀察中。

住在該棟出租套房1樓房間的男子表示，深夜11點多突然聽到一聲爆炸聲響，隨後就聞到燒焦味，當時還透過門上貓眼查看，但外面已經一片漆黑，當下立即從後門逃生。

▲越籍女子表示自己的電動車一個禮拜前才剛換電池。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起火警造成2死悲劇，警消初步調查後發現，火勢集中在1樓車庫，現場停放4輛電動車，研判可能是使用延長線充電才導致走火惹禍。其中一輛電動車的車主是一名越籍女子，她表示，大約一周前電動車的電池壞掉，更換電池後至今大概充了3次電，昨夜下班後有充電，不清楚為何會發生意外。詳細火警肇因是否真是電動車充電走火，還要進一步火調鑑識才能釐清。