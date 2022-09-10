教部3年再投入162億　今年底完成1326棟國中小校舍耐震改善

▲教育部進行全國國中小校舍耐震改善，圖為宜蘭縣萬富國小翼牆設計參考學校原有建物設計配色。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣灣位處全球地震活動最為頻繁的環太平洋地震帶，考量全國公立高中以下學校校舍數量龐大，教育部從98年起全面辦理校舍耐震力健康檢查，到108年底累計補強6526棟校舍，而為持續強化校舍耐震能力，國教署向行政院申請公共建設預算，109年至111年期間再投入162億元改善1326棟校舍，完成改善計畫的最後一塊拼圖。

國教署指出，經歷921地震後，政府為掌握全國校舍狀況，從98年起全面辦理校舍耐震力健康檢查，透過耐震評估針對88年（含）以前校舍進行全面健康檢查，確認耐震能力，並逐年編列經費改善，希望提供師生安全及舒適的校園環境。

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根據國教署統計，到108年底為止，已經完成階段性任務，優先改善初步評估Is值80以下耐震能力不足之校舍，累計補強6526棟，國教署表示，為持續強化其他校舍耐震能力，109年至111年期間，將再投入162億元改善1326棟校舍，在計畫辦理完竣後，全國公立高中以下學校皆可達內政部耐震規範，營造更安全的校園環境，重新美化校舍外觀及配置建築色彩，讓師生在更安全舒適的校園環境中安心教學與學習。

▲宜蘭縣萬富國小的建築構件融入原有建築，不影響原有校舍使用。（圖／教育部提供）

以宜蘭縣萬富國小為例，國教署表示，該校行政教學大樓透過翼牆工法改善，設計中參考學校原有建物風格，並配合建物整體磁磚色彩，營造出美觀和諧的校舍外貌，且以不影響校舍使用下，確保校舍耐震安全，打造出煥然一新的校園。

▲▼台中忠孝國小校園建築以圖騰設計以抽象方式展現活潑性，國小校舍天然石為RC填充牆之外部裝飾材料。（圖／教育部提供）。

此外，國教署指出，台中市忠孝國小以擴柱補強並配合學校特色及建築風格進行改善，另考慮到幼兒園使用區域，以抽象圖騰設計方式展現活潑亮麗氛圍，更由學校老師參與設計，替結構體妝點豐富色彩，賦予耐震補強工程兼具人文生命及生機。