少子化海嘯！全台國小生年減2萬人　教育部「四大策略」因應

▲面對少子化海嘯，教育部提出四大策略因應。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化影響，從110到116學年國小學生總數將以每年減少2萬人趨勢下滑，對此，教育部指出，因應少子女化趨勢，將從空間活化、師資及班級學生數調整、推動國小辦理兒童課後照顧服務等面向著手，例如逐年調降國小每班學生人數至29人，國小每班教師員額1.5人提高至1.65人，將持續就教育現場及社會變遷之趨勢需求，滾動修正相關策略，以有效因應少子女化人口變遷趨勢。

根據教育部日前公布各階段學生數預測，平均年減2萬人，國小學生數預估在118學年跌破百萬人，進一步分析110到116學年資料，全台22縣市當中，19縣市國小生總數都呈現負成長，其中苗栗縣、嘉義市負成長超過20%以上，若以減少人口數來說，新北減少逾3萬人最多，全台僅有金馬澎湖國小的預估學生數為正成長，但無力阻擋少子化大海嘯衝擊。

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▲面對少子化，教育部將從空間活化、師資及班級學生數調整等處著手。（圖／記者許敏溶攝）

因應少子女化趨勢，教育部指出，國教署將從空間活化、師資及班級學生數調整、推動國小辦理兒童課後照顧服務等面向著手，在空間活化部分，訂定「公立國民中學及國民小學校園(舍)空間多元活化注意事項」，規劃14項多元活化用途作為地方政府參據；另推動國小辦理兒童課後照顧服務，提供以生活照顧及學校作業輔導為主服務，支持雙薪家庭的需求。

至於師資及班級學生數調整部分，教育部表示，將逐年調降國小每班學生人數至29人、國中每班學生人數至30人，另提高教師員額編制，讓國小每班教師員額從1.5人提高至1.65人、國中每班教師員額達2.2人，而偏遠地區更達到合理員額。

▲包括台北市等六都，同樣深受少子化影響。（圖／記者湯興漢攝）

教育部指出，基於幼兒及早就學有助於奠定其未來教育學習基礎，累積國家人力資本，行政院從2018年7月核定推動「我國少子女化對策計畫」，並持續滾動修正，並在2021年1月納入「0-6歲國家一起養」政策，對於2歲至入國小前幼兒，以「平價教保續擴大」、「就學費用再降低」、「育兒津貼達加倍」為推動策略，實質減輕家庭負擔，維護幼兒就學權益。

教育部強調，後續將持續就教育現場及社會變遷趨勢需求，滾動修正相關策略，以有效因應少子女化人口變遷趨勢。