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幼兒園虐童性騷情節重大　教部擬永久公布負責人與機構名稱

▲▼ 教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲對於幼兒園虐童性騷情節重大者，教部研擬永久公布負責人與機構名稱。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近年各界重視體罰、霸凌等議題，教育部因應趨勢，日前預告「違反幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例之裁罰公布期間」草案，就各種違規行為的樣態與罰則輕重，訂出不同的公布期間，其中幼兒園若發生對幼兒身心虐待，或是情節重大的性騷擾、不當管教等，教育部研擬將永久公布負責人與機構名稱及地址，並讓全國家長方便查詢。

近幾年幼兒園經常傳出違規案件，加上社會各界重視體罰、霸凌等議題，因應社會趨勢，教育部在本週三（7日）預告「違反幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例之裁罰公布期間」草案，對於各種違規行為樣態與罰則輕重，將訂出不同的公布期間，並會永久公開在「全國教保資訊網」等處，讓全國家長都能方便查到。

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其中最受關注，則是嚴重違反「幼照法」第50條或受「教保服務人員條例」第40條規定處分，包括對幼兒身心虐待，以及情節重大的體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、及其他身心暴力或不當對待，將會「永久公布負責人、行為人、機構名稱和場址」。

此外，對於違規行為樣態比較輕者，像是幼兒園專車車齡過高、載運人數不符合法令規，定或進用未符資格的服務人員等，公告時間為三年，另園所若未經地方政府設立許可便自行招生或違反招收人數規定，在稽查時藏匿幼兒等違規樣態，同樣會公告園所名稱以及行為人或負責人姓名，但將設有六年公告期限。

教育部指出，草案預計在11月7日終止公告，而在公告後60天內，各界若有任何意見或建議修正，都可以提出，教育部將會廣納各界意見。

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