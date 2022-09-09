「中秋拜完月老！」好友半年脫單　他母胎單身也認證：真的結婚了

▲單身哥中秋節拜完月老後，神奇脫單。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

想脫單的人，中秋3天連假別忙著烤肉，可把握向月老求好姻緣！一名母胎單身哥透露，某年中秋節陪好友去拜月老，只見對方慎重燒了秘密符紙，半年後竟交到可愛女友。母胎單身哥也把握下個中秋節，同樣方法拜完後，開始積極參加飯局，也順利交到妹子，短短一年半兩人便修成正果。

作家《錯別字－賴正鎧》粉專分享真人真事脫單故事，一名男網友小胡（化名）單身5年，在台南從事平面繪畫一職，35歲那年中秋節，恰好大學同學揪烤肉趴，而採買食材前，好友表示要先去一趟月老廟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小胡皺眉反問「為什麼中秋要拜月老？」好友笑回「中秋節也是月老生日啊」，當下小胡驚呼真是冷知識。過程中，小胡跟前跟後拜拜，還看到好友從包包掏出一張符紙，慎重化掉它後才離開月老廟。

車上，小胡好奇詢問符紙的作用，好友說「可以加強力量，求偶的力量！」他也自曝這是特地向法師求來的，還花了好幾千元，「一套四張，一張拜月老化掉、一張隨身攜帶、一張泡水洗澡、一張種在花盆裡。」

當時，小胡嗤之以鼻笑酸「我可以畫10張給你，花幾千塊買四張符，都可以買三箱啤酒了。​」結果半年後，好友真的交到女友，長相甜美可愛，於是小胡也心動買了四張桃花符試試看。

▲月老廟會有姻緣袋，加持單身者找到好對象。（圖／記者蔡玟君攝）



「坦白說還是有點抗拒，所以沒有馬上用...」小胡半信半疑直呼，同樣等到中秋節去拜月老，燒完桃花符後，也積極把握社交機會，「從那天之後有飯局我都會去參加。​」

神展開的是，小胡驚訝緣分真的很奇妙，「很巧的是，某晚我加了一位新朋友的臉書，意外發現他是我初戀女友的共同好友，當晚我馬上敲我的初戀線上聊天，聊了一年半後，我就跟初戀結婚了。​」

對此，賴正鎧直呼，想脫單的男女們可以把握明天中秋節，「就民俗觀點來看，農曆八月十五是中秋也是月下老人生日，所以採買完烤肉用品，可以的話就去月老廟走走，不用特別去找哪間月老廟拜，只要家裡、公司附近有就可以了。​」

​

至於供品要準備甜的、拜月老要露臉、把擇偶條件客觀說清楚...等這些小撇步，賴正鎧就不贅述，不過有幾個招桃花觀念，法師要大家注意了，如下：

符咒只是輔助​

符咒可視為急件公文，法師算是公務員，畫好符咒化掉符紙，月老收到急件會先審核，看是你的姻緣哪裡出問題或已經成熟的姻緣還沒牽起來，這就是桃花符+拜月老的概念。​

​

改變生活作息​

即便有這樣的急件，如果你本身不願改變生活，不活絡人際關係，就算符燒一箱桃花符，女友也不會寄到家裡，畢竟你拜的是月老不是老鴇。​

​

桃花只有合不合​

桃花嚴格說起沒有好不好，只有合不合。如果月老幫你牽五條姻緣線，但你始終挑不適合的那位，怪不了人，也怪不了神。​