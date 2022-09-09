中秋送暖！台東縣政府感謝社福機構　致贈加菜慰問金

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中秋關懷送暖　台東縣政府感謝財團法人老人及身障社福機構　致贈加菜慰問金

▲台東縣政府致贈加菜慰問金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府致贈加菜慰問金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年度中秋佳節，台東縣政府為慰勉縣內財團法人長者及身障機構，長期對老人及身心障礙者的照顧與服務，8日中秋節前夕由縣府社會處長陳淑蘭代表縣長饒慶鈴致贈中秋節加菜金、慰問金及防疫獎勵金，向社福機構表達最深謝意。

縣長饒慶鈴表示，縣內老人及身心障礙福利機構，疫情間持續辦理各項疫苗接種、篩檢服務、就醫轉銜等業務，並於發生群聚事件時，配合執行就地隔離安置及集中照護、落實確診者與未確診者分區收治及照護等任務；持續協助安排適當人員調度及防疫物資儲備等；感謝各機構於疫情期間所做的各項防疫政策，齊心抗疫、守護縣民，致贈各機構1萬元防疫獎勵金，感謝各機構付出及辛勞。

社會處長陳淑蘭指出，截至今年7月底止，台東縣老年人口共3萬9,252人，比率為18.44%，高於全國老年人口比率；身心障礙者共1萬6,431人，比率達7.7%為全台第2高。台東縣內財團法人老人及身障社福機構共計9家，安置高達1,145人，肩負起照顧服務責任，9/8中秋節前夕，代表縣長饒慶鈴向縣內社福機構致贈機構加菜金與院民慰問金，表達對社福機構最深的謝意，使服務對象感受縣府關懷。

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