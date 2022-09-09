偷走捐款箱...留男伴等飲料　大膽女賊隔天警局前當街被逮

▲吳女（右）趁店員不注意，偷走愛心捐款箱。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名吳姓女子（43歲）和男性友人6日到鳳山五甲一間冷飲店買飲料，吳女見店內擺著愛心捐款箱，臨時起意趁員工不注意，竟將捐款箱整個偷走，還把男伴留在店裡繼續等飲料，店家發現報警。沒想到7日上午吳女竟剛好路過派出所門口，被眼尖的值班警員認出，當場跑出去將吳女攔下，偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲五甲派出所員警發現吳女經過警局門口，趕緊衝出將她攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，吳女和男性友人6日原本只是要去買飲料，但看到店內櫃臺上擺著愛心捐款箱，於是趁著店員不注意，偷偷拿走捐款箱，吳女還若無其事的先離開，為了怕店員發現異狀，還讓男性友人繼續留在飲料店等飲料。事後飲料店員發現愛心捐款箱遭竊，報警處理，警方調閱監視器畫面後，就鎖定吳女涉嫌重大。

沒想到隔（7）日上午警員陳冠志值班時，正好看到吳女從派出所門前經過，隨即跑出去阻攔並大喊「吳OO！」，吳女也嚇了一跳，員警詢問「知道為什麼找你嗎？」，吳女也大方坦承犯案，並表示自己本來是要去飲料店買飲料，卻臨時興起貪念，趁著店員不注意將捐款箱拿走，裡頭的740元已全數拿去買酒及食物，警方在訊後依竊盜罪移送偵辦。