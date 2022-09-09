背心妙齡女開窗尋友遭玻璃割腕　血噴賤地...員警奇招幫止血

▲身材瘦高李姓靚女因動脈遭割傷血流不止噴賤在地。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

身著白背心牛仔群的26歲李姓靚女，9日凌晨前往某工廠找尋男姓友人，在敲門未獲回應後，以手打開窗戶時不慎遭玻璃割傷右手腕動脈，頓時血流不止不但噴賤至裙子還滴整地，員警獲報馬上趕抵現場，立即實施止血帶止血法進行救護，幫助傷者止血並通報救護人員到場協助搶救，所幸經送醫治療已無大礙。

▲員警據報前往救護。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹所今日凌晨2時許接獲民眾報案，指稱桃園區介壽路某工廠前有女子不知何故受傷，大量出血噴濺滿地，恐造成生命危險。巡邏員警鄭芳菁、張博鈞、洪柏碩及黃冠銓火速趕抵現場，原來是該位李女姓子到朋友的工廠找人，敲門無人回應就想打開一旁的玻璃窗查看，不料因現場燈光昏暗，李小姐不知玻璃已經破裂，不慎割傷右手腕動脈，導致血液大量噴濺無法止住，身上裙子地上滿是血跡。

▲並就地取材以防護衣腰帶充當止血帶及時止血。（圖／桃園警分局提供）

員警立即依據常年訓練時所學習之「止血帶止血法」，先叫李女將割傷舉高超過心臟，並就地取材利用防護衣腰帶及警用甩棍，對李小姐手臂進行加壓止血，成功將流血止住，否則後果不堪設想，並通報救護人員到場協助送醫治療後，狀況已穩定。