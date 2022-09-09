鐵馬上騎樓「不爽只查我」　嗆警「你是Ｘ小」還推人...當場上銬

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西門町派出所3名警員，在路上巡邏時，發現有1名男子違規在騎樓騎乘腳踏車，上前攔停盤查身分，但是男子非但不配合，還嗆聲「別人也違規為何不抓」，最後被攔還指著警員碎念，甚至最後出言嗆聲「你現在是X小」，最後慘被壓制在地，過程中企圖拒捕，還造成1名警員右手指骨折。

警方調查，5日上午9時許，萬華分局西門町派出所陳姓警員等3人，在長沙街二段上巡邏時，發現57歲的吳姓男子在騎樓騎乘自行車，上前盤查準備開單告發時，吳姓男子卻不願配合出示證件，甚至還不聽警員說明想直接離開現場，3名警員見狀立刻上前將人攔下。

▲男子不想掏出身分證件，最後竟然嗆警「你現在是X小」。（圖／記者邱中岳翻攝）

吳姓男子甚至還指著警員鼻子碎碎念，最後朝3名警員嗆聲「你現在是三小」，還出手攻擊警員脖子，3名警員立刻上前壓制，但吳卻奮力抵抗，現場1名陳姓警員因被推擠倒地，右手撐地導致不舒服，最後奮力將人制伏，經過醫院檢查，X光片發現手指頭骨折。

▲男子嗆警「你現在是X小」，還出手推警員脖子，壓制過程中1名警員手指骨折。（圖／記者邱中岳翻攝）

吳嫌冷靜後向警方表示，不知道在騎樓不能騎腳踏車，而且別人違規為何不去抓，才會情緒失控，訊後警方也依照妨害公務、傷害等罪嫌移送法辦。