直行機車撞左轉小黃「他彈飛出去」　臉朝地「犁田」留大灘血跡

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在9日凌晨12時許，1部機車行經中山北路3段、民權西路口，與左轉的小黃發生碰撞，整台車撞上小黃右側車門，車頭當場全毀，騎士臉部「犁田」，地上留下大灘血跡，所幸騎士被送往醫院後並無大礙，也對小黃運將進行酒測。

警方調查，48歲的小黃運將，在9日凌晨12時許，載著客人行經中山北路3段左轉民權西路時，卻與對向21歲的羅姓騎士發生碰撞，整台機車撞上小黃的右側，騎士當場彈飛出去，最後整個臉部在地上「犁田」，地上也留下大灘血跡。

▲北市中山區凌晨發生小黃左轉與直行機車碰撞，騎士當場被撞飛臉部「犁田」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消事後到場也立刻將人送往醫院救治，所幸最後並無生命危險，警方也對小黃運將進行酒測，最後酒測值為0，另外羅姓騎士因無法酒測，也由醫院抽血檢測酒精濃度。

▲直行騎士與左轉小黃碰撞，臉部當場著地，現場留下大灘血跡。（經變色處理，圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後也指出，轉彎車應禮讓直行車先行，如不禮讓，恐違反道路交通管理處罰條例第48條處新台幣6百至1千8百元罰鍰；綠燈時於路口左轉彎時，應留意對向有無車輛，尤其深夜直行車輛通常速度較快，確認安全無虞再轉彎，以避免發生交通事故。