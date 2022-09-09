胡錫進護航「開展常態化核酸檢測」！微博CEO看不下去當眾槓上

▲胡錫進（右）和微博CEO王高飛（左）。（合成圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委8日表示，對於沒有發生疫情的地區，也要「開展常態化核酸檢測」。該政策迅速點燃大陸網友的怒火，甚至登上微博熱搜。大陸前《環球時報》總編輯胡錫進立即發文表態支持，對此，網名為「來去之間」的微博CEO王高飛看不下去，發聲反駁。之後，兩人互相轉發，當眾槓上。

大陸國家衛健委醫政醫管局副局長李大川8日在國務院聯防聯控機制記者會上表示，對於沒有發生疫情的地區，要按照第九版防控方案要求，開展常態化核酸檢測，做好疫情監測預警，並按照第三版區域核酸檢測組織實施指南做好核酸檢測的組織和準備工作。

隨後，胡錫進立即發文表態支持，「老胡個人支持沒有發生疫情的地方也開展常態化核酸檢測。這當然會有一點成本，但是比一旦疫情擴散被迫封城或半封城的損失要小得多。老胡身在北京，上一波疫情過去後，眼見出了好幾次零星病例，但都沒擴散開，常態化核酸功不可沒。北京市多數人習慣了三天一次核酸的節奏，反對的人絕對是少數。社會面的核酸總是能把新病例及時找出來，市政府得以用小範圍封管控切斷感染鏈，從而保障了這座兩千多萬人口超大城市的整體平安。」

他直言，「常態化核酸是目前複雜環境下一個相對有效保護我們的唯一屏障。它或許不充分可靠，但是我們現在找不到比它更好的辦法。」

▲兩人當場槓上。（合成圖／翻攝自微博）

胡錫進進一步表示，「說到這裡，一定有人會爭辯：放開不就完了。還有人說，只要核酸在，疫情就永遠不會結束，說核酸的利益集團綁架了國家。這些是抬杠，或者是故意製造出來的陰謀論。我敢肯定，這麼重大的國家政策，沒有任何力量能夠『綁架』國家的決策。」

最後，胡錫進強調，在國家堅持動態清零統一政策的情況下，哪個城市疫情大規模擴散，無疑是災難性的。理性者不應再攻擊常態化核酸了。關於有的地方公共財政已經支付不了常態核酸了，該怎麼辦，這個問題已經現實存在，值得進行實事求是的探討。國家對此理應有政策指導，要在大城市和財政困難的小地方都行得通。

網名為「來去之間」的微博CEO王高飛隨後立馬留言反駁，「北京2k萬人，核酸一年成本得100億+（人民幣，下同），北京醫保支出一年也就200多億吧，其實就是醫保不減半和做核酸，那個對人民健康更有利……。」

隨後，胡錫進也立即轉發反擊，「來總，您願意北京前段的半靜態再來一遍嗎？那個損失是100億嗎？這幾個月北京重新繁榮了過來，如果繼續繁榮，能救多少商家和工作崗位，多創造多少財富！」

王高飛再度轉發回應，「做核酸跟靜態是一體的，不做核酸還搞啥靜態？就靠疫苗和醫療抗了，不過北京醫療資源豐富扛得住，全國其他地方夠嗆…。」

兩人互嗆立即引發網友圍觀，大批人都聲援王高飛，「有意思，合著靜態已經是前提了是吧？那還聊個屁啊，夾總封它號兒吧」、「老胡支不支持把自己家門焊死」、「來總你說不過老胡的，老胡才是真正的來去之間」、「合著這世界就做核酸和靜止這兩條路？」。不過，還是有人為胡錫進說話，「支持老胡，做核酸沒那麼高成本，封城成本誰也受不了」、「無比同意老胡的觀點，老胡是真正站在全方位角度，為廣大普通群眾為出發點，提出的合理建議」。