貴陽40萬人封控區斷糧！居民「3天沒吃飯」快餓死　當地人曝慘況

記者鄭思楠／綜合報導

貴陽市官方7日宣佈，截至7日14時，本輪新冠肺炎疫情共篩查到陽性感染者301例，較前日增加115例。此外，還有多管混檢異常正在復核。當地有40多萬住戶的花果園小區，從3日起實施封控，政府物資供應不足，由於買不到食物，很多居民斷糧，網上湧現大量呼救資訊，許多人求救「被餓了3天了」。

綜合陸媒報導，目前，貴陽當地已有多個小區封控，更從9月5日起實施「靜默管理」。公開資料顯示，花果園小區被稱為「中國第一大盤」，已入住人口達14.3萬戶，共計43萬餘人。





▲網友紛紛上網求援。（圖／翻攝自微博）

據悉，該社區封控期間電梯斷電，下樓做核酸時才通電。網傳影片顯示 ，社區裡白天和夜晚都有居民喊樓。7日開始，住戶在網上抱怨一直買不到物資，從封控開始已經「被餓了3天」。這樣的情況也並非孤例，許多網友曬出所在社區的截圖，發現有許多人從「靜默管理」開始就沒有收到物資。

微博有許多當地網友發文求助稱，官方公佈的線上購物管道缺貨，「都買不到菜。」網友怒批，「不敢相信這種事情在疫情第三年還會發生。」

9月7日，貴陽貴安新冠肺炎疫情防控（第六場）新聞發布會上透露，本輪疫情源起批發市場，主要由菜攤、水果店傳播所致，範圍較廣。從傳播鏈看，本輪疫情與花溪石板地利物流園相關聯，佔比40%；與花果園相關聯，佔比23%；與未來方舟片區相關聯，佔比9%。

發佈會顯示，總體來看，本輪疫情爆發點較為集中，但花溪區石板鎮疫情持續蔓延，呈現多點散發和局部聚集，南明區花果園疫情傳播鏈不斷延伸，已出現外溢，提示本輪疫情來勢洶洶、非常嚴峻。

民眾公開求援訊息曝光後，貴陽市南明區防控指揮部當天發公開信，就居民生活物資供應不足問題公開致歉，並稱正全力以赴解決處理，盡最大努力遏制疫情傳播風險，保障居民基本生活需求。

8日，貴陽市疫情防控現場處置省市聯動指揮部宣佈，決定於2022年9月8日在貴陽市全域範圍內完成一次核酸或抗原檢測。