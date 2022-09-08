　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

貴陽40萬人封控區斷糧！居民「3天沒吃飯」快餓死　當地人曝慘況

記者鄭思楠／綜合報導

貴陽市官方7日宣佈，截至7日14時，本輪新冠肺炎疫情共篩查到陽性感染者301例，較前日增加115例。此外，還有多管混檢異常正在復核。當地有40多萬住戶的花果園小區，從3日起實施封控，政府物資供應不足，由於買不到食物，很多居民斷糧，網上湧現大量呼救資訊，許多人求救「被餓了3天了」。

綜合陸媒報導，目前，貴陽當地已有多個小區封控，更從9月5日起實施「靜默管理」。公開資料顯示，花果園小區被稱為「中國第一大盤」，已入住人口達14.3萬戶，共計43萬餘人。

▲▼貴陽封控區物資沒保障 花果園居民呼救。（圖／翻攝自微博）

▲網友紛紛上網求援。（圖／翻攝自微博）

據悉，該社區封控期間電梯斷電，下樓做核酸時才通電。網傳影片顯示 ，社區裡白天和夜晚都有居民喊樓。7日開始，住戶在網上抱怨一直買不到物資，從封控開始已經「被餓了3天」。這樣的情況也並非孤例，許多網友曬出所在社區的截圖，發現有許多人從「靜默管理」開始就沒有收到物資。

微博有許多當地網友發文求助稱，官方公佈的線上購物管道缺貨，「都買不到菜。」網友怒批，「不敢相信這種事情在疫情第三年還會發生。」

▲▼貴陽封控區物資沒保障 花果園居民呼救。（圖／翻攝自微博）

9月7日，貴陽貴安新冠肺炎疫情防控（第六場）新聞發布會上透露，本輪疫情源起批發市場，主要由菜攤、水果店傳播所致，範圍較廣。從傳播鏈看，本輪疫情與花溪石板地利物流園相關聯，佔比40%；與花果園相關聯，佔比23%；與未來方舟片區相關聯，佔比9%。

發佈會顯示，總體來看，本輪疫情爆發點較為集中，但花溪區石板鎮疫情持續蔓延，呈現多點散發和局部聚集，南明區花果園疫情傳播鏈不斷延伸，已出現外溢，提示本輪疫情來勢洶洶、非常嚴峻。

民眾公開求援訊息曝光後，貴陽市南明區防控指揮部當天發公開信，就居民生活物資供應不足問題公開致歉，並稱正全力以赴解決處理，盡最大努力遏制疫情傳播風險，保障居民基本生活需求。

8日，貴陽市疫情防控現場處置省市聯動指揮部宣佈，決定於2022年9月8日在貴陽市全域範圍內完成一次核酸或抗原檢測。

▲▼貴陽封控區物資沒保障 花果園居民呼救。（圖／翻攝自微博）

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
iPhone 14「沒1改變」！　1族群搖頭：沒有換的必要
ET民調／10大政治領袖最新排行　柯文哲被「他」超車
3大關鍵新品！iPhone 14 Pro瀏海變「動態島」藏玄
他預測「4族群」搶換iPhone 14！　網點頭：i12必換
仿冒「不二坊」賣超過10000盒！比正版還貴　爽賺600萬
快訊／辣媽主播慘了！買犀牛爽撈三立老總781萬被起訴
iOS 16將釋出！　11大新功能一次看
iPhone 14 Pro亮相！多年瀏海螢幕走入歷史

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

幼童嘴長「腫瘤」被要求開刀！換醫院後「棉花棒一戳」竟沒事了

貴陽40萬人封控區斷糧！居民「3天沒吃飯」快餓死　當地人曝慘況

陸「陽光玫瑰」葡萄中秋上市　種苗為麝香葡萄致日本每年損失21.4億

兩岸共同慶佳節　雲端交流心連心

聽聽老外怎麼說　老外講故事第二季上線

昆明女吃蘑菇頭暈以為中毒　全家狂催吐結果是地震

大陸疾控局：大陸的防疫措施是「最經濟的」　堅持生命至上

2022昆台中秋燈會今登場　周莊鎮光影秀「重現古時情懷」

上海迪士尼樂園酒店突擊封鎖！顧客全部不得離開　慘被禁足在房間

成都新增3例台灣入境感染者　台企用「防疫泡泡」隔絕疫情維持生產

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

幼童嘴長「腫瘤」被要求開刀！換醫院後「棉花棒一戳」竟沒事了

貴陽40萬人封控區斷糧！居民「3天沒吃飯」快餓死　當地人曝慘況

陸「陽光玫瑰」葡萄中秋上市　種苗為麝香葡萄致日本每年損失21.4億

兩岸共同慶佳節　雲端交流心連心

聽聽老外怎麼說　老外講故事第二季上線

昆明女吃蘑菇頭暈以為中毒　全家狂催吐結果是地震

大陸疾控局：大陸的防疫措施是「最經濟的」　堅持生命至上

2022昆台中秋燈會今登場　周莊鎮光影秀「重現古時情懷」

上海迪士尼樂園酒店突擊封鎖！顧客全部不得離開　慘被禁足在房間

成都新增3例台灣入境感染者　台企用「防疫泡泡」隔絕疫情維持生產

遠傳回饋果粉！11點開放iPhone14搭門號　成五家電信首家公布

被控誘捕盜版！林義傑坦言「非常委屈」：做對的事情被汙名化

幼童嘴長「腫瘤」被要求開刀！換醫院後「棉花棒一戳」竟沒事了

住遍頂級酒店的曲艾玲也讚嘆！「鉑金愛悦」攜手國際雙團隊　打造總統套房滿足高端客

牙醫全聯會理事長槓「順時中派」？　陳時中：民主手段解決紛爭

獨／突襲壓秒遭「內外夾殺」　陳麗娜現身酸綠營：端牛肉較重要　

億萬富翁孫女遇害！前科男「忙洗車滅證」畫面曝　14歲就曾性侵

南韓向北韓遞橄欖枝！呼籲坐下來談「離散家屬」：讓長輩中秋團圓

中秋連假衝！高雄「期間限定2大熱點」　貓咪、嫦娥兔熱氣球超Q

獨／陳麗娜曝參選內幕！登板救援藍軍被轟爆　「3不」禮讓陳識明

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

上海迪士尼樂園酒店突擊封鎖！住客全部不得離開

無人車突高速撞門！他站車前被夾殺壓爛成肉餅

國三生宿舍建在倉庫80人一間！家長曬內部照怒檢舉

兩岸共同慶佳節　雲端交流心連心

13歲童被媽媽逼運動！跳繩5分鐘半身癱瘓

大陸融媒體老外講故事第二季上線

7閨蜜合蓋「1800萬養老房」：20年後一起老去

吃蘑菇以為中毒　全家催吐結果是地震

大陸疾控局：大陸的防疫措施是「最經濟的」

陸「陽光玫瑰」葡萄中秋上市 種苗為麝香葡萄致日本每年損失21.4億

網紅「用生命直播」活吞馬蜂！秒變香腸嘴臉變形

網傳成都餐廳外送全停…民眾嚇傻怕餓死

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

正妹護理師喝醉遭撿屍！狼醫值班室洩獸慾被同事發現

更多熱門

相關新聞

雲林3民代脫罩逐桌敬茶　衛生局將開罰

雲林3民代脫罩逐桌敬茶　衛生局將開罰

國內疫情雖見趨緩，指揮中心目前尚將參加聚會逐桌敬酒列於禁止項目。雲林莿桐鄉本月3日在一場宮廟餐會席間，有民眾發現現任議員廖郁賢、鍾明馨及參選人曾博鴻參加餐敘期間，未戴口罩「逐桌敬酒」違反規定。雲林縣衛生局對此表示，宴飲餐會中逐桌敬酒、敬茶仍未解封，違者可依《傳染病防治法》處3千元至1萬5千元罰鍰。

上海迪士尼樂園酒店突擊封鎖！住客全部不得離開

上海迪士尼樂園酒店突擊封鎖！住客全部不得離開

基隆疫情趨勢明顯升溫　林右昌籲避免参與大規模烤肉

基隆疫情趨勢明顯升溫　林右昌籲避免参與大規模烤肉

41.2%台灣人想飛了！「最想去2國家」出爐

41.2%台灣人想飛了！「最想去2國家」出爐

北京化工大學昌平校區爆疫　官方：學生返京後7日內不聚會

北京化工大學昌平校區爆疫　官方：學生返京後7日內不聚會

關鍵字：

貴陽疫情物資

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

iPhone14來了！蘋果發表會看這

新北14歲少年持槍搶銀樓　新莊夜衝白沙灣下手

女浪漫約炮一結束變調　遭7男性侵

娘家收回房子！婆婆提1要求「讓出荒廢老屋」網喊扯

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

阿堂鹹粥一碗260太貴？謝龍介揭主因

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

更多

最夯影音

更多
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝
宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面