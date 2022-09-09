「股海明燈」誘炒股高獲利　銀行人員機警及時阻詐87萬

▲恆春警分局長林明波頒感謝狀感謝陳姓行員機警阻詐成功 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



宋姓男子2個多月前，看到網路理財廣告，加入「股海明燈」群組，匯款加入對指定帳戶，期間，對方欲取言於他，匯給他1萬元股票獲利後，他加碼欲匯入87萬元，行員發現有異，聯絡恆春警方聯合阻止他被騙，警方8日頒發感謝狀給該機警陳姓行員。

恆春警方說，宋姓男子於6月初於上網時看見規劃投資理財廣告，自稱可幫民眾賺進大把財富，被害人好奇加入後該詐騙集團便以美女頭像與被害人攀談，每天噓寒問暖，讓被害人假意認為交往，說服被害人一起加入「股海明燈」群組，由老師帶領被害人炒股獲利。

宋男不疑有他便陸續匯出款項至詐騙集團指定帳戶，期間還曾匯入1萬元股票獲利以取信被害人，8月底被害人帶著87萬元現鈔至彰化銀行恆春分行匯款時，機警的陳姓行員發現他近期有多筆款項分別匯出至不同帳戶，判斷可能是遭到詐騙立即報警，恆警立即由偵查隊隊長黃文杰率同員警到場了解。

員警場後一聽就知道是典型的「假投資、真詐騙」手法，馬上向其解釋這是詐騙電話，先以投資獲利方式誆騙民眾匯款，期間再以小額獲利誘騙民眾投入大筆金額，再匯款只能是一去無回，他聽後幡然醒悟，一再感謝彰化銀行陳姓行員及警方幫他守住這些存款。

(8)日恆春分局特別由分局長林明波率偵查隊長等親赴彰化銀行恆春分行致贈感謝狀給機警阻詐成功的陳姓行員，陳姓行員也非常高興能為民眾守住血汗錢，爾後一定會更加細心地實施關懷提問。

林分局長表示，現在詐騙集團於網路、社群媒體刊登大量帶領民眾投資股票獲利的廣告，民眾好奇加入後便以話術吸引民眾「投資」匯款，殊不知這些民眾的血汗錢都是進了詐騙集團的口袋，一旦民眾警覺想要贖回，就會把你封鎖、退群，根本找不到人索賠，因此特別呼籲民眾，投資理財應找知名有信譽的合法證券交易公司，勿聽信坊間的廣路廣告，民眾若有相關疑問，均可撥打「165」反詐騙專線，或就近向恆春警分各分駐派出所電話詢問，以免被騙。