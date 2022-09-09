「政二代無罪」但有相對剝奪感　王世堅提3檢視標準：須經民意洗禮

▲台北市議員王世堅。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡佩珈／台北報導

北市長選戰成為兵家必爭之地，台北市長參選人陳時中與蔣萬安競選團隊的成員結構，因台北市議員徐巧芯的揭露，近來成為藍綠攻防議題。台北市議員王世堅認為，政二代無罪，但其的確會導致年輕族群產生相對剝奪感，故他認為應提出3大標準，以檢視政二代。

陳時中競選團隊名單日前曝光，因成員包括多位行政首長子女，「政二代」質疑聲浪不斷。王世堅在《新聞大白話》中指出，他認為應該對政二代提出3大檢驗標準。

王世堅進一步說，第1個標準是，對政二代的要求，必須更高、更嚴格；第2則是政二代絕對不能享用上一代給的特權，或搭「直升機」參選公職、官職；最後是，政二代若要擔任公職或官職，皆必須經過選舉、經過民意洗禮。他強調，政二代讓民眾有相對剝奪感並非他們的原罪，用高標準檢視這些人，會比口頭上批評還來得公平。

資深媒體人黃光芹則認為，國民黨打「政二代」議題，實在不怎麼高明。以蔣、連家族為例，蔣孝嚴不過卸任立委，有子延續香火，如果靠出身就有用，蔣萬安便不會選得那麼辛苦。

黃光芹續說明，連家就更不用說，國民黨榮譽主席連戰或許一路有官做，但與親民黨主席宋楚瑜連手攻頂都失敗。時任台北市長候選人連勝文選台北市長，遭前3代基業反噬，白色海嘯來襲，不僅終結連家政途，還令連勝文傷痕累累。

黃光芹指出，台灣4任民選總統，除了前總統馬英九的父親馬鶴凌，充其量為國民黨黨官。馬之後，再無政後代可以盤回政權。台北市前市長郝龍斌終結在8年台北市長；吳伯雄家族吳志剛能否繼續保住一席市議員，都還不知道。

「國民黨打不過富家女，問題不是出在民進黨政後代難敵，而是出在自己。」黃光芹提到，台北市議員徐巧芯從小幫父母賣早餐長大，靠自己努力才有現在。不要擔心誰的父親是大官，出身「草協聯盟」應知草鞋力量大。