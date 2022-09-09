梅花颱風恐增強中颱！最近台時間曝　路徑若西偏不排除海警機率

▲梅花颱風未來路徑若往西偏，不排除有發布海警機會。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者李姿慧／台北報導

梅花颱風強度逐漸增強，有機會發展為中度颱風，天氣職人吳聖宇表示，梅花與「龐然大物」軒嵐諾颱風不太一樣，要比較靠近台灣才會感受到對天氣影響，預計下週一(12日)、下週二(13日)將是梅花颱風最接近台灣時，若路徑再西偏，就不能排除有發布海上警報機會。

天氣職人吳聖宇在臉書上表示，梅花颱風在呂宋島東方海面，預估今天到明天(9日~10日)會沿著太平洋高壓邊緣向西北移動，速度較快，大致趨向台灣以東、琉球以南海面，強度將會逐漸增強，有機會發展為中度颱風，暴風圈範圍也會擴大，不過這個颱風目前範圍並不大，未來擴張似乎也有限，跟軒嵐諾颱風那種龐然大物不太一樣，必須要比較靠近台灣才會感受到對天氣影響。

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吳聖宇分析，照目前預測，今明兩天這個颱風對台灣天氣還沒有明顯影響，台灣仍在相對乾燥偏北風環境內，各地大致為多雲到晴天氣，中部、南部山區午後有局部短暫雷雨，降雨的範圍集中在深山區，平地的天氣大致都是穩定的，白天各地高溫仍有31-33度左右，還是會比較炎熱，不過夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區會稍有涼意，低溫在23-24度左右，南部及花東地區低溫仍有25-26度。

不過中秋夜北台灣賞月恐受影響，吳聖宇指出，從中秋夜(10日)晚間開始，這個颱風最外圍北風雲層會接近北台灣，新竹以北到基隆、宜蘭等地雲量增多，局部區域會有些短暫陣雨的機會，對於中秋賞月應該會有點影響，但苗栗以南還有花東地區仍是相對好天氣，看到月亮機會仍高。

▲梅花颱風未來路徑若往西偏，不排除有發布海警機會。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇表示，到了週日(11日)，梅花颱風持續向琉球宮古島以南接近，不過隨大陸華北有西風短波槽東移，太平洋高壓東退，颱風移動速度逐漸減慢，移動方向漸順轉北偏，一直到下週一(12日)、週二(13日)這兩天可能掠過宮古島附近海面後，逐漸北上進入東海，這兩天也將是梅花颱風最接近台灣的時候，颱風暴風圈邊緣很接近海上颱風警報發布線邊緣，如果路徑再偏西一點，就不能排除有發布海上颱風警報機會，但目前預報的變動性還有點大，仍不能確定會在哪個距離通過台灣以東。

吳聖宇說，梅花颱風未來在台灣以東北上的過程變化可能會比較多，如果照現在預測路徑順利北上，那麼對台灣影響程度就不會太嚴重，但如果有機會更靠近一點，影響程度就會增大，甚至速度再慢一些，影響時間也會拖長，所以對於它未來的變化仍需要密切加以觀察。