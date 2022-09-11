梅花颱風海警！週一、二最靠台「降雨熱區曝」　氣象局揭陸警機率

▲氣象局發布梅花颱風海上警報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

中央氣象局今(9/11)上午8時30分發布中颱梅花海上颱風警報，首波警戒範圍為台灣東北部海面、東南部海面，氣象局簡任技正伍婉華表示，梅花颱風週一和週二最靠近台灣，北部、東北部、中部山區將有局部性大雨，整天有陣雨，其他各地也不會只有午後陣雨，至於陸警機率「研判沒那麼高」，但仍要觀察。

根據最新颱風海上警報，梅花颱風今上午8時的中心位置在北緯 22.5 度，東經 124.5 度，即在鵝鑾鼻的東北東方約 380 公里之海面上，以每小時7公里速度，向北北西進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒 35 公尺（約每小時 126 公里），相當於 12 級風，瞬間最大陣風每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風。七級風暴風半徑 150 公里，十級風暴風半徑 50 公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局發布梅花颱風海上警報。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，颱風附近風浪增強，明天風浪會再增強，今清晨台東觀察一米八長浪，基隆、北海岸、東半部包括綠島和蘭嶼、恆春半島、馬祖會有長浪。

至於颱風未來趨勢，伍婉華表示，梅花今天移動度會越來越慢，週一到週二以較慢速度北上移動，週三逐漸離開，因此週一和週二是最靠近台灣的時間，影響最明顯。

▲▼梅花颱風降雨、強陣風及風浪預報。（圖／氣象局）

伍婉華指出，現在可看到梅花颱風眼，結構一波一波外圍環流靠近陸地，北部、東北部、東部偏北出現降雨，今天天氣受環流影響，北部、東半部雨會越來越多，其他各地有午後陣雨，澎湖也有局部短暫陣雨，東北部、北部山區、基隆北海岸會有局部大雨，澎湖和東北部高溫只有29度，其他地區高溫31到32度。

▲梅花的颱風眼清晰可見。（圖／翻攝tropicaltidbits）

梅花颱風影響台灣最劇時間將出現在週一和週二，伍婉華表示，週一、二梅花颱風靠台灣最近，北部、東北部下雨更長，整天有陣雨，其他各地雲到下雨，不會只有午後陣雨，北部、東北部和中局山區會有局部性大雨，週三颱風離開降雨緩和。

今起沿海也有較強陣風，宜蘭、高雄以北、澎湖會有8到9級強陣風；明天隨颱風更為靠近，綠島、蘭嶼、花蓮以北、西半部沿海、馬祖、澎湖也有8到9級強陣風，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島、馬祖等地長浪會持續到週三，由於適逢大潮，新竹以南、澎湖要注意海水倒灌。

▲氣象局簡任技正伍婉華。（圖／記者李姿慧攝）

伍婉華強調，隨著颱風逐漸靠近，風浪增強，有強陣風和長浪，北部和東北部降雨今天到明天也會增強，週一、週二颱風影響台灣最明顯。

至於梅花颱風是否有發布陸上警報機會，伍婉華表示，研判機會沒那麼高，未來兩天梅花會到導引氣流不是很明顯環境，速度減慢，很多因素會造成移動變化，未來若偏向陸地，就會考慮暴風圈是否會影響陸地，但目前機會沒那麼高，颱風本身變化跟大氣環境交互作用是否有影響會持續觀察。