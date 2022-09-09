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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈富雄讚柯志恩是「好政治人物」　曝一段往事：我們緣分很深

▲▼422機蛋大遊行。沈富雄（圖／記者李毓康攝）

▲前立委沈富雄。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

九合一選舉進入倒數階段，儘管國民黨高雄市長候選人柯志恩自參選以來，民調仍然低迷，不過，前立委沈富雄8日大讚柯志恩是很好的政治人物。此外，他回憶，過去投入選舉時曾在萬華演講，未料在台下聽講的柯志恩羊水卻破了，只好趕到醫院生小孩。而他的從政資歷與柯志恩小孩年紀一樣，可見他們倆緣分有多深。

沈富雄在《POP撞新聞》中透露，他過去參選曾在萬華演講，當時在台下聽演講的柯志恩正好懷有身孕，未料聽演講過程中羊水破掉，她只好趕赴醫院生小孩，故自己從政的年數，就跟柯志恩的小孩年紀一樣。

沈富雄表示，換句話說，若他不小心忘記自己從政的年份，只需要致電柯志恩詢問「小孩幾歲？」便能得到解答，可見他們倆緣分結得頗深。

聽聞這段往事後，主持人說，難怪你現在有點挺柯志恩，沈富雄回應，什麼有點挺她？他一向認為柯志恩是好的政治人物。

在國民黨提名柯志恩參選高雄市長後，沈富雄曾2度在節目中稱讚她表現佳。沈富雄曾在6月於《少康戰戰情室》分析，柯志恩一開始的不願參選到最後同意的態度轉變，都讓民進黨非常在意，而她自從浮出檯面後幾乎沒有失言，「每一句話都很動聽」，讓對手很感冒。

沈富雄在7月時同樣於《少康戰情室》指出，柯志恩人緣很好，國民黨在高雄自然而然整合完畢。她表現很好，更是天生的候選人，不論別人怎麼修理，都不會有事。

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