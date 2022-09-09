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英國女王情史曝光！「一見鍾情」菲利普親王　結縭73年守護愛情

▲▼英國伊莉莎白女王和已故夫婿菲利普親王。（圖／達志影像／美聯社）

▲英女王和已故夫婿菲利普親王相守逾70年的愛情被許多人認為是個童話般的故事。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世與夫婿菲利普親王結褵73年，兩人扶持超過一甲子，感情甚篤的他們被認定是王室最佳模範夫妻，膝下共有4名子女。菲利普為愛拋下希臘、丹麥王子身份，將一生奉獻給摯愛；而伊莉莎白13歲結識菲利普後，雙眼早已離不開他，甚至不顧父母反對堅決嫁給菲利普。

伊莉莎白二世曾坦承，菲利普親王是她生命中的重要支柱。兩人的情史，再度成為人們茶餘飯後談論的佳話。

伊莉莎白二世、菲利普親王其實都是維多利亞女王的玄孫，雙方有表親關係。女王的保母克勞福（Marion Crawford）回憶，伊莉莎白在13歲看見18歲的菲利普，「眼睛根本離不開」英挺的飛利浦；相較之下，菲利普對年幼的小表妹並未太多關注，不過兩人之後開始魚雁往來，就此定情。

菲利普親王1921年出生在希臘科孚島（Cortu），父親是希臘國王喬治一世的兒子安德列亞斯王子，曾祖父是丹麥國王克里斯丁九世，因此歸化英國前，菲利普同時擁有希臘、丹麥王子身份。

▲▼伊莉莎白女王（Queen Elizabeth II）與菲利普親王（Prince Philip）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊莉莎白女王與菲利普親王從年輕時就開始相戀。（圖／達志影像／美聯社）

菲利普13歲第一次與8歲的遠房表妹伊莉莎白見面，1939年7月，兩人開始互通書信。1940年，在英國接受教育的菲利普進入皇家海軍印度洋艦隊服役，並與所屬部隊取得輝煌戰，二戰期間與伊莉莎白互通書信，兩人的感情也愈加堅定。

克勞福回憶，起初伊莉莎白的父母並不贊成女兒與菲利普的戀情，因為菲利普空有希臘、丹麥王子頭銜，卻沒有領土、沒有財力，菲利普始終被認定是「外國人」。1946年夏天，菲利普選擇向伊莉莎白求婚；雖然還未徵求父母同意，不過望向菲利普英挺的身軀、深邃迷人的五官，伊莉莎白立刻答應。

不過，英國王室起初否認兩人訂婚，伊莉莎白的父親喬治六世更選擇於1947年帶著女兒前往南非旅行，據稱是要替女兒尋覓條件更好的結婚對象。克勞福表示，「將兩人分開根本無法改變什麼！伊莉莎白在這段感情全心全意付出，即使到了南非還是持續寫信給菲利普，她還把菲利普的相片擺在梳妝台上。」

▼伊莉莎白二世與菲利普親王年輕時的模樣。（圖／路透）

▲▼伊麗莎白二世與菲利普親王年輕時的模樣。（圖／路透）

▲▼英女王婚禮。（圖／記達志影像／美聯社）

▲英女王與菲利普親王當年的婚禮受眾人矚目。（圖／達志影像／美聯社）

喬治六世最終仍敵不過女兒，王室之後宣布兩人訂婚。菲利普為了能順利結婚，拋下了希臘、丹麥王子的身份。菲利普也參與伊莉莎白婚戒的設計，將母親送給他的王冠重新設計成一顆明亮式切割的獨鑽，兩邊有5顆鑽石鑲嵌在鉑金上。

1947年11月20日，當時尚未登基的伊莉莎白與飛利浦在英國倫敦西敏寺教堂，在現場2000名賓客的見證下舉行婚禮，同時透過電視、廣播供2億人收看與收聽。

1948年，伊莉莎白生下查爾斯王子；1952年，喬治六世逝世，由伊莉莎白繼位；2007年，伊麗莉莎白女王與菲利普親王結婚滿60周年，成為首位慶祝鑽石婚的英國君主。

▲▼英國女王伊莉莎白二世與菲利普親王於2017年軍旗敬禮分列式。（圖／達志影像）

▲英國女王伊莉莎白二世與菲利普親王於2017年軍旗敬禮分列式。（圖／達志影像）

然而，英挺帥氣的菲利普親王卻被傳是「風流成性」，德國媒體1995年報導中指出菲利普親王擁有24名私生女；英國八卦媒體統計，非普親王的情婦多達30人，其中以彭妮羅姆塞女勛爵（PennyRomsey）最著名。

據傳，彭妮在倫敦就學期間認識菲利普親王，即便嫁進羅姆塞勛爵家以後，仍與菲利普親王維持20年的「友誼」，兩人結伴共同出遊、被目擊騎車與跳舞，伊莉莎白女王則為避免家醜外揚而選擇隱忍。直到2002年，伊莉莎白女王在母親、妹妹相繼過世後萬分悲痛下，才選擇向菲利普親王攤牌、同時向彭妮下最後通牒。

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