超商獨家「棉被奶蓋飲品」來了！美式、拿鐵加倍濃郁　限時79折爽喝

▲全家與再睡5分鐘聯手打造最新「棉被奶蓋系列飲品」。（圖／全家提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

奶蓋控快看過來！超商首見「現做奶蓋飲品」，濃郁又綿密的奶蓋直接蓋在美式、拿鐵及紅茶上，每一口都能喝到多層次口感，還有2款超可愛限定杯款，即日起正式開賣，且至9/20前，只要搭配指定結帳方式即可享單杯79折爽喝。

全家再度與「再睡5分鐘」聯名推出最新棉被奶蓋系列飲品，與招牌Let's Café和私品茶結合創造多層次口感，咖啡控一定要喝「大冰棉被美式」、「大冰棉被拿鐵」、「特大冰棉被美式」或「特大冰棉被拿鐵」。

▲濃郁的棉被奶蓋鋪在美式、拿鐵及紅茶上，每一口都邪惡到不行。



還有2款「特大冰棉被仙女紅茶」及「特大冰棉被蜜香玫瑰紅茶」，並推出2種限定杯款，好喝又好拍。為慶祝新品上市，即日起至9/20止，只要使用全盈+PAY購買再睡5分鐘聯名現調飲品可享單杯79折。

▲cama cafe與北歐插畫嚕嚕米合作推出超療癒奶蓋系列飲品。（圖／cama提供，下同）

cama cafe與北歐插畫嚕嚕米（姆米）合作，推出浮雲奶蓋海鹽黑咖啡、浮雲奶蓋錫蘭紅茶、浮雲奶蓋烏龍茶與季節新品浮雲奶蓋荔桃冰茶，本次聯名包裝除了有姆米，還有在姆明谷的好朋友們，加持奶蓋的夢幻感，且即日起至10/25止，以上4款飲品可享「任選第2杯8折」優惠。

▲同步還有超Q的姆米濾掛咖啡。

另外還有全新研發的「北歐森林風味」咖啡豆與濾掛咖啡，以北歐森林世外桃源清新感為概念，調配出帶有萊姆、蘋果香氣及茉莉花香甜層次感的中淺焙配方豆，加上可愛又療癒的外觀設計，在家喝咖啡也能有愉快心情。